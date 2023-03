Il capolavoro di Puccini sul palco dell'Alighieri: va in scena "La bohème"

Va in scena al Teatro Alighieri di Ravenna, venerdì 24 marzo alle 20.30 e domenica 26 alle 15.30, una delle opere italiane più amate di sempre: "La bohème" di Giacomo Puccini. Quella che va in scena è una produzione che combina il coinvolgimento della nuova generazione di musicisti e cantanti all’impiego di avanzate tecnologie video. Il riallestimento del Teatro Alighieri di Ravenna offre l’occasione per riflettere su La bohème. E proprio per approfondire è stato organizzato un incontro, in programma giovedì 23 marzo alle 18 nel Salone Nobile di Palazzo Rasponi dalle Teste (Piazza Kennedy), insieme alla giornalista Susanna Venturi e alla regista Cristina Mazzavillani Muti. La conversazione è a ingresso libero. Biglietti per lo spettacolo da 15 a 45 euro.