Teatro e autobiografia, aperte le iscrizioni al laboratorio rivolto a donne di tutte le età

Sono aperte le iscrizioni al laboratorio di Teatro e autobiografia rivolto a donne di tutte le età che abbiano voglia di raccontarsi attraverso la scrittura e il linguaggio del teatro. Durante i primi incontri si leggerà, si scriverà di sé, si ascolterà. Nel tempo i diversi racconti si arricchiranno di gesti, di pause, di posture e di sguardi. Le registe Anita Guardigli e Carla Scala aiuteranno a dare struttura ai racconti, a renderli coinvolgenti per gli spettatori e alla fine diventeranno uno spettacolo.

Il progetto di Teatro e autobiografia al femminile è realizzato dall'associazione Asja Lacis in compartecipazione con l'assessorato alle Politiche e cultura di genere del Comune di Ravenna con l’obiettivo di realizzare una storia di vita corale di testimonianza femminile, nella quale far emergere stereotipi, esempi di resilienza e di responsabilità, il coraggio di rialzarsi e andare avanti e, in generale, valorizzare il patrimonio sociale e culturale delle persone.

Il primo dei 17 incontri è previsto per lunedì 4 dicembre dalle 20.30 alle 22.30 nella sala polivalente “Morigi” in viale Gramsci n.27 a Ravenna. Gli appuntamenti successivi si svolgeranno tutti i lunedì sera, sempre dalle 20.30 alle 22.30, e lo spettacolo, aperto al pubblico, ci sarà sabato 23 marzo 2024 all’Almagià. Conduzione e regia sono di Anita Guardigli e Carla Scala.

Perché partecipare? Per mettersi in gioco, per condividere un pezzetto della propria vita con altre donne, per salire sul palco, per raccontare una storia, per ritagliarsi uno spazio tutto per sé, perché ci sono cose che non hai mai detto e aspettavi il momento giusto per dirle, per stare bene con altre donne, perché quello che è capitato a te è capitato a tante, perché il viaggio autobiografico è cura di sé, che ha inizio nel ricordo, nelle sensazioni, nell’esistenza, ma non ha fine, perché è in continua evoluzione. Quota di partecipazione 120 euro e 10 euro per la tessera associativa. Per informazioni e iscrizioni scrivere a: asjalacis@libero.it