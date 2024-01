Insegnare la cultura del dono ai bambini: uno spettacolo teatrale al Goldoni 

Il progetto di Aido Bassa Romagna “La farfalla senza ali”, ideato per promuovere la cultura del dono nelle classi scolastiche del territorio, approda a Bagnacavallo in una serata per tutte le età.

Sabato 3 febbraio alle 20.45, al Teatro Goldoni, verrà infatti proposto lo spettacolo tratto dal libro “La farfalla senza ali” scritto per Aido da Renato Gadda e messo in scena con la collaborazione dell’associazione culturale Entelechia di Lugo. Pensato per i più piccoli ma adatto a ogni tipo di pubblico, lo spettacolo narra una storia di amicizia, di amore e di speranza.

Tutte le bambine e i bambini presenti riceveranno un omaggio.

Il ricavato andrà a finanziare le attività della sezione territoriale di Aido, l’associazione italiana per la donazione di organi. Ingresso a offerta libera. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune.

Prenotazioni al numero 370.3081074 (in orari serali oppure via WhatsApp).