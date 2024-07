Tra bolle di sapone e burattini alla riscossa doppio appuntamento con il teatro per bambini

Nuovi appuntamenti con I Teatri del Delta, a partire da giovedì 18 luglio all'Arena estiva Valtorto, dove vedremo l'incredibile Notte di bolle di Sogni di sapone. Venerdì 19 ci si sposta invece al mare con i burattini dell'esperto Mattia Zecchi, ospiti del Coja Blue di Casalborsetti con Sandrone re dei Mamalucchi

Giovedì 18 luglio (ore 21.15, ingresso gratuito) all'Arena estiva Valtorto (Via Faentina, 216) di Fornace Zarattini, Sogni di sapone è protagonista di Notte di bolle. Nella luce, l’oscurità. Dall’oscurità, la luce. In un’atmosfera al confine tra sogno e realtà, magiche sfere luminose danzano leggere nel buio, in un crescendo di emozioni che fanno rimanere il pubblico con il fiato sospeso fino al travolgente gran finale. Protagoniste indiscusse le bolle di sapone che sapranno incantare con le loro molteplici forme dando vita ad uno spettacolo davvero unico nel suo genere.

Venerdì 19 luglio (ore 21.15, ingresso gratuito) Burattini alla Riscossa prosegue al Coja Blue di Casalborsetti (Via delle Gardenie, 25) con Mattia Zecchi e Sandrone re dei Mamalucchi. In pista da oltre 25 anni, è lo spettacolo che raccoglie le esperienze di una vita d’artista: mai uguale a sé stesso, capace di rinnovarsi a ogni replica secondo il contesto e nel gioco di improvvisazione con il pubblico, con uno stile unico. Che sia in strada o in teatro, Claudio Cremonesi, azzera fin da subito le distanze col suo pubblico e coinvolge tutti, adulti e bambini, in un susseguirsi di fantasiosi numeri comici, di giocolerie inaspettate e pericolosi equilibrismi...

Informazioni al numero 389.1551656.