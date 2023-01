Teatro comico, all'Alighieri parte la campagna per i nuovi abbonamenti

Partirà sabato 21 gennaio e proseguirà fino a sabato 28 gennaio dalle ore 10 alle ore 13 (domenica 22 gennaio esclusa e con rientro pomeridiano giovedì 26 gennaio dalle ore 16 alle ore 18) la campagna per i Nuovi Abbonamenti alla Stagione di Teatro Comico 2023 dell’Alighieri di Ravenna.

La Stagione prenderà il via lunedì 6 febbraio (ore 21) con lo spettacolo Coppia aperta quasi spalancata, il celeberrimo testo di Dario Fo e Franca Rame sui rapporti di coppia portato in scena da Chiara Francini e Alessandro Federico. Si prosegue con Ale e Franz e il loro Comincium (6 marzo ore 21) e con Laura Curino, Antonio Cornacchione, Rita Pelusio e Max Pisu, protagonisti della divertentissima commedia degli equivoci Pigiama per sei (4 aprile ore 21). La chiusura del cartellone è affidata a Paolo Cevoli con il suo nuovo spettacolo Andavo ai 100 all’ora (2 maggio ore 21).

Il prezzo degli abbonamenti, acquistabili nei giorni e negli orari sopra indicati presso il botteghino del Teatro Alighieri, variano da 40 a 98 euro a seconda del settore prescelto e dell’età dell’acquirente. Eventuali disponibilità di biglietti, residue dalle campagne Abbonamenti, saranno acquistabili da lunedì 30 gennaio 2023: presso la Biglietteria del Teatro Alighieri dalle ore 10 alle 13 (il giovedì anche dalle ore 16 alle ore 18), festivi esclusi; online sul sito del teatro; presso gli uffici IAT di Ravenna e Cervia e tutte le filiali de La Cassa di Ravenna; nelle sere di spettacolo dalle ore 20.