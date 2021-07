Teatro dialettale a Bagnacavallo: Cumpagnì dla Zercia in "Cudal ad Rumagna"

Indirizzo non disponibile

Una serata di puro divertimento, tra poesie e farse di sapore “romagnolo”, insieme alla Cumpagnì dla Zercia che, giovedì 8 luglio alle ore 21.15 nel Cortile del Chiostro di San Francesco di Bagnacavallo, proporrà lo spettacolo Cudal ad Rumâgna.

Cudal ad Rumâgna è uno spettacolo storico e nuovo allo stesso tempo, diverso ad ogni rappresentazione. Con la farsa, la compagnia porta in scena scorci del nostro ambiente sociale e culturale in chiave comica-burlesca; con la poesia si rappresentano condizioni esistenziali più profonde per osservare la natura umana da un punto di vista più intimo.

Due modi diversi di usare il vernacolo romagnolo ed esprimere la sua versatilità: uno più popolare e immediato, l’altro più raffinato.

Il biglietto d’ingresso è di 6 euro ed è possibile prenotare telefonicamente al numero 0546 21306 dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 13. Lo spettacolo andrà in scena – per il pubblico, gli artisti e il personale addetto – nel pieno rispetto delle normative di sicurezza che sono o saranno previste.