Teatro Goldoni di Bagnacavallo: Fratelli di Taglia in "I viaggi di Sindbad il marinaio"

Inaugura domenica 12 novembre la nuova edizione della rassegna FAVOLE organizzata per la Stagione 2023/24 del Teatro Goldoni di Bagnacavallo. Il primo appuntamento, in scena alle ore 17, avrà per protagonista la compagnia Fratelli di Taglia con I VIAGGI DI SINDBAD IL MARINAIO, uno spettacolo di Giovanni Ferma e Daniele Dainelli liberamente ispirato alla favola Sindbad il marinaio de Le mille e una notte.

Lo spettacolo

Sindbad, ricco mercante di Baghdad, dopo aver sperperato tutti i beni che suo padre gli aveva lasciato in eredità, raccoglie i suoi ultimi averi, si imbarca e prende il mare: l’unica certezza è che vivrà avventure meravigliose. Il tema cardine di questo spettacolo è il viaggio fantastico, la conoscenza di mondi nuovi, la voglia di divertirsi e mettersi alla prova e, attraverso questi elementi, approdare alla conoscenza di sé stesso. Lo spirito avventuriero di Sindbad guiderà il pubblico per il mare Mediterraneo, facendo vivere fantastiche avventure, scampando terribili pericoli. Il nostro marinaio affronterà un ciclope che tenterà di arrostirlo, malvagie creature che cavalcano l’uomo come se fosse un cavallo, un gigantesco serpente affamato che cercherà di ingoiarlo, incontrerà il ROC, leggendario uccello enorme che lo trasporterà attraverso il cielo facendolo atterrare in una spiaggia dalla sabbia formata da polvere d’oro… In mare scoprirà pesci fantastici dalla faccia di mucca o di gufo, arriverà fino alla città degli elefanti che gli racconteranno la loro storia. Alla fine la forza della fantasia prevarrà sui sogni cattivi e il nostro Sindbad si sveglierà arricchito di nuove esperienze con un velo di saggezza sugli occhi colmi di avventura.

Teatro d'attore con pupazzi giganti e canto dal vivo

Domenica 12 novembre 2023 ore 17

FRATELLI DI TAGLIA

I viaggi di Sindbad il marinaio

liberamente ispirato alla favola Sindbad il marinaio de Le Mille e una Notte

di Giovanni Ferma e Daniele Dainelli

con Daniele Dainelli

regia di Marina Signorini e Patrizia Signorini



Biglietti: 5 euro. La vendita dei biglietti sarà effettuata il pomeriggio di spettacolo a partire dalle ore 16 presso la biglietteria del Teatro Goldoni.

Prevendite on line: www.vivaticket.it. Ai biglietti acquistati online sarà applicate una maggiorazione di prezzo da parte del fornitore del serivizio.

Info: 0545/64330 e www.accademiaperduta.it