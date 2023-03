Mancanza di amore e discriminazione: in scena "Le Rose di Jurgen"

Una madre incapace di amare un figlio condannato all'esclusione. Omocausto e la conseguente discriminazione negli anni del regime. Al Teatro Binario di viale Vassura 20 a Cotignola va in scena "Le rose di Jurgen" di Giacomo Fanfani della compagnia "FramMenti di scena", con l’allestimento, curato nella regia da Fabio Magnani. Appuntamento domenica 2 aprile ore 18.30. Anni '30. Una madre arriva a ripudiare il figlio per il suo orientamento sessuale tanto da farlo rinchiudere in un campo di sterminio. La follia del regime nazista descritta come specchietto per le allodole in un allestimento scenico che prende a prestito l'arte circense. Biglietti 15 euro in vendita su Diyticket.it