Teatro-movimento, massaggi sonori, cristalli e numerologia: tanti eventi nel nuovo centro yoga

Il nuovo centro yoga olistico dedicato al benessere integrato 'Mystik Yoga Lab', inaugurato a gennaio al civico 43 di viale della Lirica, propone per febbraio una serie di eventi.

Si parte domenica 11 febbraio (10-12) con la masterclass 'Fidati di te, ascolta il tuo cuore'. In questa masterclass adatta a tutti, il focus sarà sulla fiducia: apertura del cuore e della mente, muovendosi con il corpo per lasciar andare le paure e i dubbi verso noi stessi e gli altri. Unendo pratiche yogiche ad esercizi di teatro-movimento si potrà ritrovare l'entusiasmo e il sorriso senza aspettativa. Come si svolge? La prima parte nella pratica Yoga Mandala Flow e la seconda parte con esercizi pratici per percepirsi nello spazio della fiducia uniti al suono rilassante della campana tibetana che avvolgerà con le sue note armoniose e, successivamente, il suono del gong del vento che, con le sue vibrazioni, donerà un’energia positiva grazie al suo potere curativo. "Carillons (I Koshi Chimes) dei 5 Elementi Cinesi di Acqua, Legno, Fuoco, Terra e Metallo che, con le loro melodie angeliche, accompagneranno i partecipanti in questa esperienza volta a ricordarci che siamo sempre protetti da energie di Pace e di Luce Superiori che ci guidano e ci incoraggiano lungo il cammino. Questi strumenti curativi ci permetteranno di aprirci ad un ascolto attivo e consapevole di noi stessi e a promuovere un forte senso di fiducia in noi e nel prossimo". Si rivolge a tutti coloro che sentono di volersi ascoltare di più e ricercano maggiore fiducia in se stessi. La masterclass è guidata per lo Yoga da Greta Melecchi, Yoga Trainer Educator, Direttrica didattica del Centro Mystik Yoga Lab asd, per la seconda parte da Francesca Foschini Yoga & Holistic Trainer con la partecipazione di Sophia Jakabffy operatrice in tecniche Suono-Vibrazionali Olistiche. Costo 40 euro (+ tessera associativa), si può utilizzare l'abbonamento/carnet integrando la differenza di 20 euro.

Secondo appuntamento per venerdì 16 febbraio (20-21) con 'Sound Healingsoung Healing': un massaggio sonoro con campane tibetane, canto armonico e tamburo sciamanico, un'ora dedicata al rilassamento e alla guarigione attraverso le onde sonore benefiche e i suoni che curano. Una sessione di totale rilassamento in cui stendersi sul tappetino comodi, coprirsi e ricevere le vibrazioni del massaggio sonoro. Non si tratta di una pratica fisica bensì emozionale. Si rivolge a tutti coloro che ricercano un momento di abbandono e relax per scaricare tensioni e avvolgersi di vibrazioni positive. Sono stati limitati i posti disponibili per assicurare ai partecipanti di ricevere l'energia del massaggio sonoro. Messalina Fratnic Palma - cantante, healer trainer, musicista, ricercatrice, sound-healer, vocal trainer e danzatrice - infatti si prenderà cura dei partecipanti anche singolarmente scegliendo la vibrazione più in risonanza per ciascuno, per una maggiore efficacia in particolare verso il chakra del cuore con l'utilizzo di olio essenziale specifico. Occorrente: tappetino, coperta, abbigliamento comodo, acqua; costo 22 euro a persona incluso l'utilizzo dell'olio essenziale per il cuore, tessera associativa annuale obbligatoria di 30 euro.

Terzo appuntamento per sabato 24 febbraio (10-11.30) con 'Yin Yoga & Cristal vibes experience': in questo evento unico nel suo genere si combinano lo Yin Yoga e i Suoni dei Cristalli. Lo Yin Yoga è una pratica molto rilassante e gentile di yoga. Rilassa il corpo e la mente, si resta nelle posizioni un po più a lungo per accogliere i benefici del loro rilassamento ed equilibrare e liberare le nostre emozioni. Rilassando il tessuto connettivo come tendini, legamenti e articolazioni. Si riequilibra l’energia del nostro corpo attraverso i punti dei meridiani accompagnati dai suoni delle campane di cristallo. "Il Suono è una potentissima Medicina capace di accompagnarti nel tuo Mondo Interiore in modo dolce e gentile. È usato fin dai tempi antichi come Medicina per portare Equilibrio, Pace e un grande stato di Rilassamento, portando il cervello in onde Tetha ed entrando quindi in contatto con il nostro Inconscio per liberare Emozioni e stress. Il Bagno Sonoro è uno Spazio Sacro in cui potrai vivere un rilascio profondo di ciò che sei pronta/o a lasciare andare, integrando nuove parti di te e vibrando ad una nuova Frequenza. Potrai settare le tue intenzioni di Guarigione e Chiarezza chiedendo al Suono ciò che desideri sciogliere o lasciare andare o anche illuminare di te. Sarai accompagnato dal Suono della Voce con il Canto Intuitivo e dalle Campane di Cristallo, potente Medicina di Luce". Guidato da Giulia esperta di suoni e Valentina Baldoni, insegnante di Yin Yoga, Hatha Yoga, Yoga Nidra, Yoga e Minfulness per bambini, Giulia Seganfreddo _Voice Healer, operatrice olistica della Voce. Sessione adatta a tutti, costo 40 euro a persona da saldare in anticipo (+ tessera associativa). La quota non è in nessun caso rimborsabile, potrà esser rilasciato un coupon di utilizzo per altri eventi.

Ultimo evento domenica 25 febbraio (17.45-18.45) con 'La tua data e i tuoi numeri', sessione gratuita introduttiva online. "Interpretiamo la data di nascita attraverso la numerologia e lo humandesign per riallinearci al nostro essere e al nostro vero scopo. Questo approccio interdisciplinare, dato dal trait d’union fra mondi solo apparentemente così diversi, trova senso nel permettere a Romina di “prendersi cura” degli altri. Aiutando a ritrovare il piacere di avere cura di sé e di “tornare a sé stessi”, cercandosi nei propri numeri è la sua missione". Insegnante Romina De Luca counselor numerologica, master numerologia sacra e cabalistica e formazione human design abc rave, cartography 1 e 2. Evento aperto a tutti, è possibile partecipare da casa oppure incontrarsi al Centro e collegarsi insieme. Per ricevere il link email a infomystikyogalab@gmail.com.