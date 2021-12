Teatro Musica: parte la campagna abbonamenti per la 36esima edizione

Pronta a partire la 36esima edizione di “Teatro Musica”, la rassegna promossa dall’associazione Capit Ravenna che, per la stagione 2021-2022, presenta tre appuntamenti, tutti al Teatro Alighieri con inizio alle ore 21. Dall'11 dicembre partirà invece la vendita di biglietti e abbonamenti.

Il programma

Si apre sabato 18 dicembre con "Ignavi" di Nevio Spadoni, regia di Alessandro Braga, produzione Capit Ravenna. Dante incontra gli Ignavi nell’Antinferno e li descrive nel Canto III dell’Inferno come “l’anime triste di coloro che visser sanza infamia e sanza lodo”, chi nella vita non agisce né seguendo il bene né il male, ma interessandosi solamente al proprio tornaconto. Il Poeta li reputa indegni di qualunque cosa, non solo delle gioie del Paradiso ma anche delle pene dell’Inferno.

Mercoledì 23 febbraio si prosegue con "Sul bel Danubio blu", con la Compagnia In scena di Corrado Abbati, musiche di Johann Strauss jr. Uno dei più famosi brani di musica classica di tutti i tempi, esprime buon umore e voglia di vivere. Ecco, dunque, uno spettacolo pieno di gioia in cui il ritmo della narrazione e l’armonia delle melodie si fondono in un’espressione teatrale tipica dell’epoca.

Mercoledì 9 marzo ultimo appuntamento con "Studio Uno - L’Italia Bella" della Compagnia Teatro Musica Novecento, per la regia di Alessandro Brachetti. Nell’Italia del boom economico alcune trasmissioni televisive come Studio Uno e Canzonissima, caratterizzarono idee e linguaggi di un’epoca. Questa commedia è ambientata in uno studio televisivo per rendere omaggio ai grandi protagonisti di quegli anni che seppero far sognare un intero Paese.

Abbonamenti e biglietti

Abbonamenti e biglietti in vendita a partire dall’11 dicembre, dal lunedì al sabato dalle ore 10,00 alle 13,00 e il giovedì pomeriggio dalle 16,00 alle 18.00 presso la biglietteria del Teatro Alighieri (tel. 0544 249244) e un’ora prima dell’inizio di ogni spettacolo.