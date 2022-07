Liberamente ispirato a I viaggi di Gulliver di Jonathan Swift, le compagnie La Piccionaia e Teatro del Buratto presentano, lunedì 25 luglio alle ore 21.15 in Piazza Nenni a Faenza per la rassegna Teatro Ragazzi nella Molinella, Agenzia Gulliver. Tutti i viaggi che mi passan per la testa, scritto e diretto da Marta e Diego Dalla Via. Interpretato da Marta Mungo e Innocenzo Capriuoli, la pièce è arricchita dalle musiche originali di Carlo “Cialdo” Capelli.

Immaginate un’atmosfera da inizio novecento. Immaginate una fiera, un luogo e un tempo pieno di fascino vintage. Un vecchio carretto dei gelati? Un grosso carillon? Uno strano baule da mago? Un bizzarro contenitore zeppo di souvenir…

Oggetti di varia natura e varie dimensioni ugualmente pieni di significato in quanto testimoni di viaggio. Un banditore e una soubrette mostrano queste “mirabilie”, vendono biglietti per luoghi e tempi fantastici e propongo rotte nuove per nuovi sogni grazie alla loro fantascientifica agenzia. Gulliver, agenzia di racconti di viaggio, è quello che fa per voi! Levate l’ancora della realtà e salpate per l’impossibile. Lasciandoci ispirare dal capolavoro di Jonathan Swift ci siamo divertiti a ripensare un racconto scenico che porti musica, poesia e arte d’attore in mezzo alla gente.

Teatro d'attore

Biglietti: 5 euro; gratuità per bambini 0-3 anni

Prenotazioni telefoniche (0546 21306): dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 13

Vendita online su Vivaticket

Nella sera di spettacolo la Biglietteria nel Voltone della Molinella aprirà un’ora prima dell’inizio della rappresentazione.

In caso di maltempo, lo spettacolo andrà in scena all’interno del Teatro Masini.

Info: 0546 21306 – www.accademiaperduta.it