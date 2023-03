Teatro per le Scuole, parte la nuova rassegna al 'Walter Chiari'

Parte mercoledì 15 marzo la rassegna di Teatro per le Scuole organizzata da Accademia Perduta/Romagna Teatri al Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia. Quattro spettacoli destinati ai bambini delle Materne e agli studenti delle Scuole dell’obbligo. Biglietti: 5 euro.

Il sipario sulla rassegna sarà aperto su Orfeo ed Euridice de Il Baule Volante, spettacolo che riprende l’omonimo mito, fonte di una molteplicità di tematiche: l’amore e la morte, il trionfo e il fallimento, la ricerca della bellezza. Quella di Orfeo è la storia di un viaggio avventuroso, di una ricerca di sé nel profondo delle anime. Una sfida con sé stessi per sconfiggere il freddo e il buio attraverso la bellezza e l’amore (15 marzo).

Seguirà, martedì 21 marzo alle ore 10, Ferdinando il toro, i fiori e il calabrone della compagnia TCP Tanti Cosi Progetti. Una fiaba pacifista pubblicata per la prima volta nel 1936, in cui un piccolo toro preferisce il profumo di un fiore e la bellezza della natura alla violenza della corrida. Un messaggio potente, che contrappone in modo ironico e paradossale l’umanità del toro alla violenza di certe pratiche ideate dall’uomo…

Martedì 4 aprile alle ore 10 sarà la volta di Il lungo viaggio del coniglio Edoardo della compagnia Accademia Perduta/Romagna Teatri, uno spettacolo scritto e interpretato da Maurizio Casali e Mariolina Coppola per la regia di Claudio Casadio. Come nella migliore tradizione delle fiabe e della letteratura per l’infanzia, lo spettacolo è incentrato sul tema del viaggio. Nel caso di Edoardo è soprattutto un viaggio attraverso i sentimenti. All’inizio della storia il coniglio vive in un contesto di grande amore per lui, amore però che non si sente in dovere di ricambiare. Ma quando perderà questo amore e la sicurezza di una casa, e di volta in volta troverà chi si prenderà cura di lui per un po’ ma di nuovo si perderà e di nuovo troverà altro amore, insomma tutto questo amore, ogni volta ritrovato e perduto, lo porteranno alla consapevolezza del valore del sentimento.

Chiuderà la rassegna, giovedì 20 aprile alle ore 10, Nico cerca un amico de Il Baule Volante, uno spettacolo affronta il tema della diversità, attraverso il racconto di un viaggio di ricerca intrapreso con grande speranza ed un atteggiamento di apertura e fiducia verso “l’altro da sé”. Sarà un viaggio dove non mancheranno le difficoltà, le delusioni ed i momenti di sconforto. Un viaggio durante il quale il protagonista conoscerà i pregiudizi che spesso accompagnano l’approccio di taluni verso il diverso, capirà di come spesso si tratti di pregiudizi assurdi, che portano solo all’esclusione ed ad una sofferenza senza senso. Ma sarà anche un viaggio alla scoperta dei grandi insegnamenti e dei tesori che attendono chi ha un cuore aperto e desideroso di conoscere.