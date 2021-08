"Tell Me Words", la personale di Vera Berardi

Indirizzo non disponibile

Dal 21 agosto al 11 settembre alla Galleria FaroArte di Marina di Ravenna viene esposta la mostra #TellMeWords”, una personale di Vera Berardi a cura di Michela Bernardini. Inaugurazione sabato 21 agosto ore 18,30 e poi apertura venerdì ore 17.00/19.00, sabato e domenica ore 10.00/12.30 - 17.00/19.00.

Vera Berardi - classe 1996 - nasce a Cesena e consegue la Laurea triennale in Scultura presso l’Accademia di Belle Arti SantaGiulia di Brescia poi, frequenta il Biennio in Arti Visive Contemporanee. Recentemente, ha realizzato diverse opere pubbliche monumentali tra cui quella visibile a Bellaria Igea Marina dal titolo “Bagnanti”. Lavora sul concetto di immagine, soprattutto estetica e la sua influenza in ambito sociale: il rapporto fra il vero e il falso, la maschera e la realtà, l’illusione, l’idealizzazione, l’apparenza e la finzione; i giudizi pubblici e la loro influenza contemporanea sulla costruzione di una identità.

L’evento espositivo è frutto della visione analitica e personale di Vera Berardi che, toccando i temi dell’apparenza e dell’apparire, indaga i meccanismi della percezione e dello stereotipo sociale attraverso l’interazione diretta con il pubblico. #TellMeWords, letteralmente “Dimmi parole” è un progetto d’arte partecipata che nasce online e intende sollecitare il pensiero critico del singolo invitandolo alla contaminazione: “Che percezione hai guardando l’opera? Dimmi parole”.

Attraverso l’uso dei social network, l’artista - in arte Vera Vera - propone le immagini delle sue sculture e raccoglie parole: le stesse parole che senza censura, saranno poi impresse o stampate sulla “pelle” delle sue figure come tatuaggi definitivi, etichette morali, giudizi, marchi indelebili che resteranno sui volti e sui corpi - alle volte grandissimi - di un narciso contemporaneo o di una Venere imperfetta. Marchiate, le parole divengono fatti concreti restituendo opere-documento dal valore collettivo.