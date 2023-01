Teodora, ritorna la la maratona internazionale di tango: 300 ballerini da tutto il mondo

Dopo il successo delle prime quattro edizioni torna nel secondo fine settimana di febbraio, Teodora Tango Party, la maratona di tango che attrae a Ravenna ballerini da tutto il mondo. L'appuntamento, promosso dall’associazione sportiva A.S.D. Artemusica Tango in collaborazione con l’Assessorato al Turismo del Comune di Ravenna, propone un denso programma di ballo che coinvolgerà luoghi ed energie della città. La manifestazione ha infatti richiamato a Ravenna nelle precedenti edizioni ballerini provenienti da tutta Europa e varie altre parti del mondo che si sono cimentati per quattro giorni nel ballo più languido conosciuto, ma hanno anche saputo cogliere l’occasione, orientati e guidati, per visitare la città, le sue bellezze artistiche e architettoniche, gustare la sua gastronomia. La formula per il 2023 è sempre la stessa: la “maratona di tango” è un evento in cui persone che spesso non si conoscono si ritrovano per ballare, intendendo l'incontro non una gara, ma semplicemente un tempo lungo per ballare e socializzare. Previsti circa 300 ballerini. Ogni edizione invernale di Teodora è dedicata all'introduzione della scena di tango di una nazione europea. Il Belgio è stata la nazione gemellata della prima edizione, la Bulgaria è stata scelta per la seconda edizione, il Portogallo per la terza. La Polonia sarà la nazione gemellate per l’edizione 2023, con circa trenta persone tra dj, organizzatori e ballerini provenienti dalle principali città polacche.

Il programma di TEODORA TANGO PARTY - POLISH ED prevede:

Giovedì 09 > TEODORA – pre marathon Party, nella prestigiosa sede di Palazzo Rasponi dalle Teste. La serata sarà dedicata ai ballerini locali e ai ballerini della maratona.

Venerdì 10 > TANGO PARADE TEODORA - Il tango nella città di Ravenna

- interventi-performance (in strada) nei pressi dei principali monumenti della città (dalle ore 17)

- termina con un piccolo concerto di tango dal vivo (ore 19 - circa) - portico davanti alla Libreria Scattisparsi (Via S. Agata 8)



Venerdì 10 - Sabato 11 - Domenica 12 > TEODORA TANGO MARATHON - POLISH ed.