I "Teodorico Green Days" chiudono con la grande festa dedicata ai bambini

Ultimo appuntamento della stagione nel cuore verde di Ravenna per i "Teodorico Green Days 2024": domenica 12 maggio, dalle 10 alle 19, un’intera giornata dedicata ai bambini con animazioni, divertimento e laboratori gratuiti.

Fin dalla mattinata truccabimbi, zucchero filato, giochi gonfiabili con Dams Spettacoli e dalle 11 laboratorio di mosaico con Nadia Quadrelli. Come sempre non mancherà il mercato degli agricoltori di Campagna Amica Ravenna e il gustoso agri-picnic a km zero del Ristoro Teodorico. Per gustare il menu agri-picnic è richiesta la prenotazione al 342.0781133.

Durante la giornata sarà possibile firmare la proposta di legge europea di iniziativa popolare sulla trasparenza di quanto portiamo in tavola lanciata da Coldiretti e Campagna Amica al Brennero nell’ambito della grande mobilitazione che in questi ultimi due giorni ha coinvolto oltre 10mila agricoltori al Brennero. Obiettivo della petizione la raccolta di un milione di firme per dire basta ai cibi importati e camuffati come italiani e difendere la salute dei cittadini e il reddito degli agricoltori, estendendo l’obbligo dell’indicazione a tutti i prodotti alimentari in commercio nell’Ue.