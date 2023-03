Tornano i "Teodorico Green Days": giochi di una volta, picnic e bontà a km zero

La campagna torna nel cuore verde di Ravenna con i "Teodorico Green Days": appuntamenti gratuiti, per tutta la famiglia, tra la natura del Parco Teodorico con giochi di una volta, cibo a km 0, agri-picnic, mercatini, laboratori didattici e musica dal vivo. Si parte domenica 2 aprile (dalle 10 alle 17) con la prima di una serie di iniziative che, da aprile a ottobre, animeranno il parco cittadino.

Fin dal mattino ci si potrà divertire con i giochi di strada di una volta di Nonno Banter 57 e con il truccabimbi di TataFata. Spazio anche al mercato degli agricoltori di Campagna Amica con i loro prodotti a km 0 e pranzo picnic con il menù contadino del Ristoro Teodorico realizzato con i prodotti delle aziende agricole del Mercato Contadino coperto di Campagna Amica Ravenna (si richiede la prenotazione al 393 0861447).

Dopo l'anteprima, l’appuntamento con i Teodorico Green Days tornerà, sempre di domenica (con orario 10-17) il 23 aprile, il 7 e il 21 maggio. In queste date, oltre all’animazione per i più piccoli insieme all’Associazione Kid Lights con agri-laboratori a tema, sarà presente anche il Circolo Ippico Ravennate con i propri pony per offrire a tutti i bambini la possibilità di avvicinarsi al mondo del cavallo e di fare il cosiddetto ‘battesimo della sella’. Da giugno invece i Teodorico Green Days si sposteranno al mercoledì in versione serale, dalle 18 alle 23, due volte al mese per tutta l'estate (7 giugno - 21 giugno – 5 luglio – 19 luglio).

La rassegna è promossa da Coldiretti Ravenna, Campagna Amica, Terranostra in collaborazione con la Cooperativa sociale San Vitale e il suo Ristoro Teodorico, un contesto formativo per giovani con disabilità che si specializzano in attività lavorative legate alla gestione di un bar e alla piccola ristorazione. I “Teodorico Green Days” sono inoltre patrocinati dall'Assessorato all'Agricoltura ed Agroalimentare del Comune di Ravenna.