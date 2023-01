Teresa Mannino e il suo "giaguaro" al teatro Goldoni di Bagnacavallo

Posti esauriti al Teatro Goldoni di Bagnacavallo per Teresa Mannino che martedì 7 e mercoledì 8 febbraio alle ore 21 sarà in scena con Il giaguaro mi guarda storto, il suo nuovo spettacolo di cui è anche regista e autrice insieme a Giovanna Donini. Dopo le repliche al Teatro Goldoni, lo spettacolo andrà in scena, per un’altra serata “tutto esaurito”, al Teatro Diego Fabbri di Forlì giovedì 9 febbraio alle ore 21.

La stessa attrice racconta così questa nuova avventura teatrale: “ritorno sui palchi dei teatri piena di desideri, racconti e interrogativi. Il primo desiderio è quello di ritrovarvi, scambiare sguardi con ogni spettatrice e con ogni spettatore seduto in platea dalla prima all’ultima fila, nessuno escluso, per scoprire chi siamo diventati dopo questa assenza epocale.

Dai racconti d’infanzia alla difficile relazione che abbiamo con l’attesa, dalla perplessità nei confronti degli animali umani alla stima per le formiche, il filo conduttore sarà il desiderio, stupore vitale che accende sogni, infuoca cuori e libera movimento.

Durante il nostro incontro potrete danzare con me, guardare in silenzio, fare domande o dare risposte. Potrete anche chiudere gli occhi, ascoltare le mie parole come fossero una ninna nanna e addormentarvi, l’importante è non smettere di sognare e tenere gli occhi ben aperti una volta fuori dal teatro.” (Teresa Mannino)

Teresa Mannino sarà anche protagonista del consueto Incontro con gli Artisti che si terrà presso il del Ridotto del Teatro mercoledì 8 febbraio alle ore 18. L’ingresso all’Incontro è gratuito.



Info: 0545 64330