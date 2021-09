Terrena: in mostra le creazioni del laboratorio di "design a domicilio"

Mercoledì 8 e giovedì 9 settembre possono essere ammirati al lavatoio di Massa Lombarda i prodotti finali del laboratorio "Cum grano salis", organizzato nell'ambito del festival "Terrena - Land art in Bassa Romagna sulle tracce di Dante". Il workshop, ideato e condotto da Giovanni Delvecchio in collaborazione con Olfattiva e Isia di Faenza, consente ai partecipanti di lavorare legno, vetro, marmo, tessuto e ferro per la produzione di opere dal forte contenuto simbolico.

Il laboratorio rientra nel progetto "Dad - Design a domicilio", come spiega lo stesso Delvecchio: "La formula consiste nell'andare nelle case di sconosciuti, raccontare loro chi siamo e anziché lasciare un biglietto da visita, chiediamo che ci venga lasciato un oggetto, magari rotto o che non è più utilizzato; in seguito trasformiamo questo oggetto per dargli una nuova vita, e dopo un restauro creativo lo restituiamo al proprietario. Per il laboratorio di Massa Lombarda abbiamo scelto di creare degli strumenti musicali".

A Massa Lombarda sono state coinvolte sette famiglie e un bar: gli oggetti lasciati stanno per essere trasformati in opere d'arte, e mercoledì 8 settembre dalle 18 alle 19.30 al Lavatoio, in via Imola 30 ci sarà la presentazione delle opere realizzate, a cura dei ragazzi del workshop e di Olfattiva. Le opere saranno seminate anche nei cortili e nelle case dei privati che hanno collaborato, tutte nei pressi del Lavatoio. In occasione della presentazione, i vari strumenti saranno suonati dai loro creatori.