Territorio ed associazionismo: a Russi la cultura è in festa

Una serata in compagnia delle Associazioni appartenenti alla Consulta della Cultura, quella che ospiterà il Teatro comunale di Russi (via Cavour 10) giovedì 16 novembre alle ore 20.30. Quindici le realtà partecipanti, presentate da Donata Utili (presidentessa della Consulta) e pronte a mostrare il proprio operato: Banda Città di Russi, Artej – ritagli d'arte, Comitato di Gemmallaggio di Russi, Associazione Teguriense, Associazione Musicale "A. Contarini", Ass. Culturale Ettore Masoni, Lions Club Russi, Chef to Chef Emilia Romagna Cuochi, Idea Danza, Avis Russi, C.S.C. Porta Nova, Pro Loco Russi, Ass. Culturale La Grama, Circolo ANSPI Jolly e Gruppo di lettrici volontarie le Faville.



Si ballerà, si suonerà, si alterneranno letture, foto e video ma soprattutto si vedrà il lavoro instancabile di queste Associazioni legate al territorio russiano, la sinergia d'intenti che le lega e i tanti modi in cui hanno collaborato in questi anni. - afferma la Vicesindaca Grazia Bangoli - Sarà un'occasione per riscoprire valori comunitari essenziali e trovare nuove strade per il futuro.



L'evento è ad ingresso gratuito, la prenotazione è obbligatoria

Per info e prenotazioni:

Ufficio cultura

0544 587641/41

cultura@comune.russi.ra.it