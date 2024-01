"Tessere relazioni", si parla dell’arte come integrazione con Anna Agati e Stefania Pelloni

Indirizzo non disponibile

Sabato 27 gennaio, ore 18, prosegue la rassegna “I sabati della Rocca”, curata da Ivano Mazzani alla Rocca Brancaleone. L’artista Anna Agati dialoga con Stefania Pelloni (tessitrice culturale) su “Tessere relazioni: l’arte per l’integrazione e la trasformazione sociale”. Sarà un'occasione per esplorare l'intersezione tra arte, consapevolezza, etica e il ruolo sociale degli individui nella società contemporanea. L’arte e la creatività partecipata possono essere uno strumento potente per stimolare il cambiamento sociale e incoraggiare l'integrazione e l'uso consapevole delle risorse materiali e umane.