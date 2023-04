The Dwarfs of East Agouza arrivano al Bronson

The Dwarfs of East Agouza sono una forza trainante della musica d’improvvisazione. Fondati al Cairo da Maurice Louca (Alif, Bikya), Sam Shalabi (Land of Kush, Shalabi Effect) e Alan Bishop (Sun City Girls, The Invisible Hands), il trio ha sviluppato un suono unico e sempre riconoscibile, mutaforma dal free jazz e krautrock fino a influenze arabe e musica shaabi egiziana. Nel marzo 2023 i Dwarfs Of East Agouza presentano il loro nuovo album, High Tide In The Lowlands (Sub Rosa). In apertura di serata, Pie Are Squaredil musicista e artista sonoro egiziano Mohammed Ashraf

The Dwarfs of East Agouza sono una band di improvvisatori che combina tamburi nordafricani ripetitivi, chitarra free jazz ispirata alle tradizioni dell'Africa occidentale e basso acustico motorizzato alla krautrock in una miscela colorata e vivace di calda psichedelia. È il nuovo progetto di Alan Bishop (Sun City Girls, Alvarius B.), Maurice Louca (Salute the Parrot" e Sam Shalabi (Land of Kush, Shalabi Effect), che hanno iniziato a suonare insieme nel quartiere Agouza del Cairo nel 2012 per esplorare le ipnotiche tradizioni locali, come si può ascoltare nel loro eccellente album di debutto Bes (2012). A quel disco sono poi seguiti Rats don’t eat synthetsizers (2018, Akuphone), Electric Smog (2019, Unrock) e The green dogs of Dashur (2020, Akuphone), altri tre lavori apprezzatissimi da pubblico e critica. In tutti troviamo mesmerizzanti parti di chitarra elettrica, ritmi frenetici, sostenuti dal suono profondo del basso acustico di Alan, per creare un nuovo, magico paesaggio sonoro egiziano.

PIE ARE SQUARED

Pie Are Squared è il musicista e artista sonoro egiziano Mohammed Ashraf, con sede in Italia. La sua musica combina elementi di ambient, drone, found sound e post-rock per creare paesaggi sonori tentacolari che spaziano da fragili atmosfere cariche di riverbero a muri di suono distorti. È anche membro di numerose band e progetti, tra cui BENNU, Postvorta e Void of Sleep. Mohammed è anche un giornalista musicale e di recente si è occupato di musica elettronica per la pubblicazione mediorientale Ma3azef, oltre a condurre un programma radiofonico mensile su Ma3azef Radio.



The Dwarfs of East Agouza

+ Pie Are Squared

venerdì 14 aprile 2023



BRONSON

Via Cella 50, Madonna dell’Albero (Ravenna)

Inizio ore 21.30

Ingresso 13 euro + ddp, 15 euro alla porta.



Bronson Produzioni – Info: 333 2097141