Un tributo alla band di Mick Jagger con The Stones

Va in scena una serata all'insegna dei classici immortali della più longeva rock'n'roll band della storia: i Rolling Stones. Il concerto con "The Stones", tribute band bolognese composta da musicisti di grande esperienza uniti dalla passione per la band di Mick Jagger e Keith Richards, è in programma il 2 settembre, ore 21, al Beer Garden di Cotignola.