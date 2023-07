“Ti va di giocare?”: una serata dedicata al gioco in vialetto Rimembranze

Giovedì 20 luglio alle ore 18 in vialetto Rimembranze, in occasione della giornata internazionale degli scacchi #InternationalChessDay, la Biblioteca Maria Goia, lo Sportello Cittadini Attivi e la Sala Malva Nord, organizzano la seconda edizione di “TI VA DI GIOCARE?”, dove giocatori di tutte le età potranno incontrarsi per divertirsi insieme.



Sarà un’occasione per conoscere meglio il Gruppo Scacchi di Cervia, nato da poco ma che vanta un numero sempre crescente di partecipanti, e di appassionati che si incontra regolarmente in biblioteca, per giocare o per insegnare ai più piccoli e ai meno esperti. Saranno presenti anche i volontari del progetto Spin Off, che accoglieranno i ragazzi per farli divertire e socializzare, presentando le nuove proposte di giochi da tavolo, da settembre disponibili alla Sala Malva Nord.



Tutti potranno partecipare all'evento, principianti e non, grazie alla presenza del Gruppo Scacchi di Cervia e dei volontari che illustreranno le regole di gioco. L’Assessora al Welfare Bianca Maria Manzi: “L’iniziativa di domani sera si inserisce nelle varie attività organizzate dallo Sportello Cittadini Attivi insieme ad altri servizi del Comune, con lo scopo di coinvolgere i giovani e non solo e di offrire occasioni di socialità. Tutto questo è possibile grazie all’impegno dei volontari, che si mettono a disposizione della comunità e ai quali va il nostro ringraziamento”.