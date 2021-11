Tito Menzani e Michele Dorigatti presentano il libro “101 domande sull’impresa cooperativa”

Indirizzo non disponibile

Venerdì 19 novembre, alla biblioteca Oriani di Ravenna, si terrà la presentazione del libro “101 domande sull’impresa cooperativa”, pubblicato dalla casa editrice Vitrend nel corso del 2021. Gli autori sono Michele Dorigatti, direttore della Fondazione Guetti, e Tito Menzani, docente di storia economica all’Università di Bologna. Il libro si propone di essere un’agile guida al mondo delle cooperative, a beneficio i chi – in qualità di socio, di lavoratore o di semplice interlocutore – ha a che fare con questo tipo d’impresa.

"Le cooperative sono un’importante realtà di molte regioni italiane – afferma Michele Dorigatti – e operano in tanti settori della nostra economia: ci sono le cooperative agricole, le catene della grande distribuzione Coop e Conad, le banche di credito cooperativo, le cooperative del settore dei servizi, ecc. Eppure, la maggioranza delle persone non saprebbe rispondere a una domanda apparentemente semplice: che differenza c’è tra una cooperativa e un’impresa privata tradizionale?".

"Il nostro libro – prosegue Tito Menzani – vuole essere proprio uno strumento per fare chiarezza su questo mondo, con 101 domande articolate in sette sezioni (identità, storia, diritto, etica, finanza, governance, sfide future), che possono essere affrontate dalla prima all’ultima pagina o lette seguendo un proprio ordine, in base ai propri interesse".

Nel corso della presentazione, gli autori dialogheranno con Antonella Ravaioli, dell’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Ravenna. Modera l’incontro Everardo Minardi, vicepresidente del Circolo cooperatori e docente di sociologia all’Università di Teramo.