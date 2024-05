Torna il Togheter Green Festival con al centro il tema della sostenibilità

È in programma nel pomeriggio di domenica 19 maggio, al Caseificio Buon Pastore di Sant’Alberto (via Forello 14), la seconda edizione del Together Green Festival, organizzato da ToGether Associazione Tozzi Green odv e quest’anno dedicato al tema “La sostenibilità nelle sue tre dimensioni: sociale, economica ed ambientale”.Una giornata che alternerà eventi, presentazioni di libri, dibattiti e musica con l’obiettivo di ragionare assieme sui temi della sostenibilità ambientale. A chiudere il pomeriggio, il concerto gratuito della Jabel Kanuteh-Marco Zanotti extendend quartet, che si esibirà alle 18,

Il orogramma

Ore 15 Tavola rotonda con associazioni del territorio sul tema della sostenibilità e scambio di buone pratiche.

Ore 15.45 Presentazione del libro “Una transizione giusta” con l’autrice Lia Montalti, consigliere regionale

Ore 16.15 Presentazione di “Fango”, il libro a fumetti sull’alluvione a Sant’Agata, con l’autore Valerio Bianchi.

Ore 16.45 Presentazione del libro “Pole Pole”, viaggi in bicicletta attraverso l’Africa, con l’autore Alessandro Barbisan.

Ore 17.30 Intervista a Franco Belletti, Presidente Nuovo Villaggio del fanciullo.

Ore 17.45 Lettura di Agata Lo Rizzo su un testo che concerne la sostenibilità

Ore 18 Concerto di Jabel Kanuteh-Marco Zanotti (extendend quartet)

Per tutta la giornata saranno presenti i formaggi del Buon Pastore e i vini Tenute Tozzi.