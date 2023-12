Tombola, brindisi e canti in piazza per la vigilia di Natale

Gran festa a Cervia per la vigilia di Natale. La sera di domenica 24 dicembre, dalle 21, piazza Garibaldi diventa il fulcro dei festeggiamenti con la tradizionale tombola di Natale. E non solo. Saranno aperte le casette in piazza con cibo, castagne e vin brulé che riscalderanno l'atmosfera. A seguire ci sarà un brindisi in allegria, accompagnato dai canti della tradizione romagnola.