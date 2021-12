Tombola, brindisi e canti tradizionali in piazza per la vigilia di Natale

Prezzo non disponibile

La tradizionale tombola di Natale torna in piazza Garibaldi a Cervia. Venerdì 24 dicembre, proprio alla vigilia di Natale, a partire dalle 21 appuntamento in piazza con il gioco della tombola. A seguire brindisi in allegria, accompagnato dai canti della tradizione romagnola.