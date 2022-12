La voce degli Spandau Ballet a Ravenna: Tony Hadley in concerto

La storica voce ed ex frontman degli Spandau Ballet arriva a Ravenna. Tony Hadley si esibisce mercoledì 1° febbraio al Teatro Alighieri, ore 21. Biglietti da 34,50 euro a 69 euro. Hadley porterà in concerto molti dei suoi successi. Il cantante britannico, dopo il glorioso periodo alla guida degli Spandau Ballet negli anni Ottanta, ha poi proseguito la propria carriera da solista, incidendo altri 5 album. L'ulitmo suo disco è Talking to the Moon, del 2018.