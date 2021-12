Torna a Cervia il 'Gran Galà della Solidarietà'

Indirizzo non disponibile

Ritorna domenica 2 gennaio alle ore 17, sul palco del Teatro Comunale cervese "Walter Chiari", il Gran Gala della Solidarietà alla sua dodicesima edizione. L'evento è organizzato dall'Associazione Culturale Cervese Le Muse in collaborazione con l'associazione musicale Cerviamusica, con la direzione artistica di Raffaella Benini e armonizza il valido intento benefico della raccolta di fondi per i bambini e i ragazzi disabili dell'associazione Impronte di Solidarietà di Cervia, con una pregiata proposta artistica e culturale.

Per questa edizione infatti è previsto un cast lirico d'eccezione così composto: il noto soprano Nicoletta Zanini, il giovane promettente baritono Andrea Jin Chen, oltre ai solisti del Coro Lirico Alessandro Bonci, il soprano Jessica Brachini e i tenori Renato Bartolini e Gaspare Ermanno Giovannini. Sul palco anche una rappresentanza dei coristi del Coro Lirico Alessandro Bonci di Cesena: Cinzia Barducco, Sara Golinucci, Letizia Golinucci , Luigia Di Dato, Pino Magnani, Giorgia Bromuri, Walther Giorgi. Pianista collaboratrice e direttrice del Coro Bonci il M° Raffaella Benini. In programma celebri arie, duetti e pezzi d'assieme tradizione lirica di Gioachino Rossini, Vincenzo Bellini, Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini, mentre la seconda parte del concerto sarà dedicata all'operetta con la celeberrima Vedova Allegra di Franz Lehàr, alle colonne sonore di Ennio Morricone e al musical con West Side Story di Leonard Bernstein e My Fair Lady di Alan Jay Lerner. Inframmezzerà il concerto, direttamente dalle passerelle di Milano Fashion Week, la sfilata della designer keniota, cervese d'adozione, Airin Tribal.

Il biglietto, a offerta guidata, costa 10 euro e si può acquistare direttamente il giorno dello spettacolo, oppure tramite prevendita all'Agenzia Aci di Cervia al mattino dalle ore 9 alle 12. Per informazioni o prenotazioni, telefonare al 3687058804. Lo spettacolo è organizzato nel rispetto della normativa di contrasto alla diffusione del Covid 19, pertanto l'accesso del pubblico sarà consentito solo con green pass rafforzato e mascherina ffp2. I congiunti possono sedere vicini, o prenotare un palco in esclusiva.