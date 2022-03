Torna "Agriolo", fra spettacoli e gastronomia 3 giorni dedicati all'agricoltura

Orario non disponibile

Dopo due anni di fermo a causa dell’emergenza sanitaria, torna ad animare le vie di Riolo Terme "AgRiolo". Quest’anno si svolgerà quindi l’edizione numero 13 della manifestazione nelle giornate dall'8 al 10 aprile.

Torneranno protagonisti i profumi, i suoni ed i colori del mondo agricolo. Tre giorni ricchi di manifestazioni, attività ludiche che vedranno l’alternanza di momenti di puro spettacolo, sfilate di trattori d'epoca, laboratori adatti anche ai bambini e giochi della tradizione contadina. Tratto distintivo della fiera sarà la tradizionale mostra del bestiame: saranno esposte le razze bovine e suine autoctone e le varie espressioni dell'allevamento avicunicolo, ovino ed equino praticato nel territorio riolese.

Tante le attività proposte: dal tiro alla fune all’esposizione degli antichi mestieri, dalla prova di abilità e guida sicura delle macchine agricole alla gara di taglio al tronco. Ampio spazio sarà poi riservato ai mercati dei produttori locali con la presenza anche di aziende inserite nel Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola. Passeggiando tra le bancarelle si potranno ritrovare sui banchetti alimenti realizzati con metodi di un tempo e frutti di stagione proposti dai loro produttori.

Le mostre collaterali quali trattori e auto d’epoca, renderanno ancora più gradevole la visita in queste tre giornate all'insegna della vita rurale. In Piazza Mazzanti sarà presente la Proloco di Riolo Terme con l'apertura del punto Informativo nel quale sono promossi i prodotti del territorio, oltre all'esposizione degli antichi mestieri, con la collaborazione del "lavoro dei contadini". La domenica sempre in Piazza ci sarà l'esibizione dei Bastard Jazz.

Particolare attenzione verrà riservata al cibo servito al punto gastronomico allestito presso il parco Pertini con pasta rigorosamente fatta a mano e carni selezionate di origine romagnola e altri piccoli punti nel paese, con gustosi cibi da strada, questi ultimi curati dalla Proloco riolese.