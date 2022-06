Torna l'appuntamento fisso con il mercato contadino e con i “Martedì d’estate” a Faenza

Il mercato contadino di Campagna Amica - Coldiretti continua ad animare l’estate del centro faentino anche nel 2022. L’iniziativa, in collaborazione con Faenza C’entro, avrà luogo tutti i martedì dalle 17 in Piazza della Libertà dal 7 giugno al 27 settembre.

L’estate di Faenza sarà all’insegna di sostenibilità, stagionalità e origine garantita. Anche in questo 2022 le aziende agricole faentine aderenti al circuito Campagna Amica sono infatti pronte a portare nel cuore della città le produzioni tipiche del territorio.

Per tutta l'estate, sino alla fine di settembre, i produttori agricoli di Campagna Amica saranno presenti ogni martedì, dalle 17.30 alle 22.30, nella location di Piazza della Libertà, per sostenere ancora una volta la buona agricoltura a km zero e una rete di vendita diretta che conta in provincia più di 120 aziende associate.

Da martedì 28 giugno, inoltre, torna il tradizionale appuntamento con i “Martedì d’estate”: negozi aperti, aperitivi, percorsi enologici, degustazioni e cene nei dehors dei locali, mercatini, musica live, visite ai Musei e animazioni dedicate ai più piccoli.