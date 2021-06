Torna il Faenza Pride: l'orgoglio Lgbt in piazza per celebrare i moti di Stonewall

Sabato 26 giugno, alle 16.30, torna in piazza il Faenza Pride. Appuntamento in piazza del Popolo per la celebrazione del Pride Month e per ribadire l'esistenza delle soggettività Lgbtqia+ del territorio. Dopo un primo momento di ritrovo e di ascolto delle testimonianze, il microfono rimarrà a disposizione per chiunque desiderasse fare un intervento. Si tratta del terzo evento per il Faenza Pride.

"In un momento storico in cui in Italia le aggressioni omolesbobitransfobiche sono ancora all'ordine del giorno e il DDL Zan continua ad essere ostacolato strumentalmente nel suo percorso parlamentare, ritorneremo in piazza per rivendicare il diritto ad una vita libera da discriminazioni e per celebrare il 52° anniversario dei moti di Stonewall", affermano gli organizzatori.

