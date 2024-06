Tra incontri, concerti in spiaggia, film e degustazioni torna il Festival Naturae 

È giunto alla edizione numero 17 il Festival Naturae, appuntamento ormai radicato nella programmazione estiva della riviera romagnola che fra luglio e agosto ospiterà a Lido di Classe decine e decine di eventi di vario genere, legati dal comune obiettivo della valorizzazione dell’ambiente naturale. Promosso dall’Assessorato al Decentramento del Comune di Ravenna e organizzato dall’Associazione Culturale Solaris – in collaborazione con decine di soggetti che operano sul territorio, con una formula “di rete” che ha decretato la crescita costante della manifestazione - il Festival propone un ricco calendario settimanale di eventi rivolti a indagare il rapporto tra l’uomo e la natura: proiezioni di film all’aperto, escursioni, concerti in spiaggia, laboratori per grandi e bambini, mostre e degustazioni, spesso in location “naturali” e assai suggestive.

E se la tradizionale settimana clou del Festival è programmata come sempre per fine luglio, il calendario degli eventi prende il via invece fin da lunedì 1 luglio, con il primo dei consueti laboratori: alle 10, al Circolo Nautico del Savio di viale Caboto, “Una giornata tra le onde”, escursione in barca a vela. Laboratorio di Nautica della durata di un’ora.

Sempre lunedì ma alle 17, la prima delle passeggiate pomeridiane (“La riserva naturale di Lido di Classe e le sue dune”. A cura del Ten. Col. Giovanni Nobili del Reparto Carabinieri Biodiversità di Punta Marina – RA); martedì 2 iniziano le biciclettate del pomeriggio (alle 17, “La terrazza sul Bevano di sera”, con Angelo Gasperoni. Al rientro sosta e aperitivo al B&B La Cavallina Storna); mercoledì 3 in mattinata “Il Lido delle Favole” (alle 10 al Bagno 2000, “Ridere è una cosa seria”), alle 18 il “Forest bathing di Classe”, esperienze sensoriali con Mariateresa Tartaglia, seguito alle 19 da un’ora di Qui Gong; giovedì 4 ecco l’avvio delle biciclettate del mattino (alle 8, “Il sale dolce di Cervia”, visita guidata alla Salina col Ten. Col. Giovanni Nobili) e in serata alle 19.30 all’area verde davanti all’Arena del Sole, i trattamenti olistici; infine, venerdì 5 alle 16 “Conchigliamo Summer Lab”, il laboratorio di conchiglie con Delio Mancini.

Per informazioni e prenotazioni chiamare il 380.4263925. Il programma completo del Festival è in via di definizione sul sito www.festivalnaturae.it