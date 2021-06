Torna il Campionato europeo delle Vetture a pedali

Torna 'Fare Europa con le VaP', manifestazione che tradizionalmente vede protagonisti gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio coinvolti in eventi culturali, sportivi e ricreativi che puntano a percorsi di avvicinamento con studenti provenienti da altri Paesi dell'Unione. E in questo ambito, mercoledì 2 giugno, si svolge il Campionato europeo delle Vap (vetture a pedali) organizzato dall'Unione della Romagna Faentina e dall'Istituto Tecnico Bucci di Faenza, con il contributo della Società Ciclistica Faentina e di altre scuole e associazioni locali.

Per questa edizione della manifestazione, a causa dell’emergenza sanitaria, non sarà possibile accogliere i gruppi provenienti da altri paesi europei come negli anni passati e la gara si svolge nel circuito ciclistico Vito Ortelli di via Lesi e Cesarolo, solo dai gruppi delle scuole locali. Sempre per ragioni di sicurezza, la manifestazione si svolgerà in forma ridotta, la corsa sarà infatti più breve e non saranno presenti le classiche coreografie preparate dai ragazzi. Per le scuole secondarie di secondo grado potranno gareggiare due studenti per vettura, mentre per le scuole di secondarie di primo grado, quattro ragazzi per vettura. L’inizio della gara è fissato per le 10,30 e avrà la durata di 40 minuti. Tutte le macchine saranno sanificate con prodotti igienici forniti dall’amministrazione a ogni cambio di atleta.