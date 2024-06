Torna il cinema alla Rocca: una nuova arena da 300 posti mentre proseguono i lavori di riqualificazione

Torna la rassegna "Rocca Cinema", con la gestione Cinemaincentro, ma con una novità che riguarda gli spazi. La tradizionale arena estiva cittadina debutterà mercoledì 26 giugno in una vesta assolutamente inedita. I lavori di riqualificazione in corso, che interessano l’area della Rocca Brancaleone di solito destinata alle proiezioni cinematografiche, hanno imposto un cambio di location per l’estate 2024. Le proiezioni saranno sempre all’interno della Rocca Brancaleone, la nuova arena sorgerà infatti di fronte all’ingresso tradizionale del cinema nella parte a nord del parco. Sono previsti 300 posti a sedere, un proiettore cinematografico 2K e uno schermo delle dimensioni 5x8 metri. Le proiezioni, con inizio alle 21,30, prenderanno il via mercoledì 26 giugno con la proiezione in anteprima nazionale del film Hit Man – Killer per caso di Richard Linklater. Il cartellone sarà diviso in due parti, la prima fino a fine luglio, la seconda da agosto a metà settembre, in modo da inserire al meglio anteprime nazionali e ospiti nel corso dell'estate.

"La città ogni anno aspetta con affetto l'avvio della rassegna cinematografica – dichiara l'assessore alla Cultura Fabio Sbaraglia – e quest'estate, proprio perché l'area dell'arce è coinvolta da lavori massicci di ristrutturazione, era ancora più importante per noi garantire la continuità del cinema all'aperto. Siamo molto felici, e di questo ringraziamo la disponibilità e la collaborazione dei gestori del parco, di essere riusciti a trovare una soluzione che mantenga quest'attività all'interno degli spazi della Rocca".

“Ripartiamo con grande entusiasmo dopo che nelle estati del 2022 e del 2023, Rocca Cinema si è piazzata nella top ten delle arene estive italiane per afflusso di pubblico - spiegano Alberto Beltrani e Tiziano Gamberini di Cinemaincentro -. Nel 2023, con oltre 16mila spettatori complessivi, siamo stati la seconda arena dell’Emilia-Romagna; prima di noi solo l’arena Puccini di Bologna. Per cui siamo molto felici di proseguire nel percorso intrapreso e offrire una nuova stagione che offrirà come di consueto tanti film di assoluto interesse e tanti ospiti che saranno a Ravenna per presentare le loro opere”.

Beltrani e Gamberini intervengono anche sul nuovo luogo di proiezioni. “Non è un ripiego – dicono –, anzi rappresenta un’ottima soluzione di sicuro impatto per il pubblico. L’arena su due lati è schermata dalle mura della rocca e nel terzo lato avremo un rivestimento di pannelli fonoassorbenti. Siamo convinti che il pubblico apprezzerà questa soluzione e si ricreerà quella magia che ha sempre caratterizzato gli appuntamenti di Rocca Cinema. La programmazione proseguirà fino a settembre”.

Anche la stagione 2024 vedrà la collaborazione del circolo Sogni con la proposizione di alcuni dei migliori cortometraggi ammirati nel corso dell’ultima edizione del festival Corti da Sogni – Antonio Ricci. “Siamo felici di poter dare il nostro contributo anche quest’anno – commentano Roberto Artioli e Matteo Papi del circolo Sogni –. La collaborazione con Cinemaincentro è sempre più salda e l’appuntamento estivo rappresenta una grande opportunità per riproporre le opere maggiormente apprezzate nel corso del festival di cortometraggi. I primi appuntamenti sono per giovedì 27 giugno con la graffiante opera tedesca ‘Enjoy your meal’ di Sofie Kienzle e Christian Manzle e per giovedì 4 luglio con il corto iraniano, vincitore del Premio Film School, ‘Katvoman’ di Hadi Sheibani. Martedì 9 luglio sarà proiettata l’opera vincitrice della sezione Green Planet: il francese ‘La Montée’ di David Tessier che racconta il mondo dell’informazione e i cambiamenti climatici. Il 25 luglio sarà invece trasmesso il sudcoreano ‘Busan, 1999’ miglior corto internazionale alla 25ma edizione di Corti da Sogni, in abbinamento al film Past Lives”.

Si rinnova anche la collaborazione con Soundscreen Festival che accompagnerà la presentazione di alcuni film a tema musicale a partire dal 3 luglio con "Back to Black", ritratto di Amy Winehouse, la cantante britannica scomparsa prematuramente all'età di 27 anni. Continua anche la fruttuosa collaborazione con Amata Brancaleone, l'associazione che si occupa con entusiasmo della promozione della Rocca Brancaleone come parco pubblico e luogo di aggregazione sociale. Nella seconda parte dell'estate ci sarà una serata organizzata insieme all'Amata Brancaleone per promuovere le proprie attività. Sono inoltre previste serate speciali a tema gastronomico, in collaborazione con i gestori del bar della Rocca, che saranno annunciate di volta in volta nel corso dell’estate.

Le prime proiezioni

Le proiezioni prenderanno il via, mercoledì 26 giugno, con un film in anteprima nazionale: “Hit man – Killer per caso” del talentuoso regista Richard Linklater che racconta di un timido professore di filosofia di New Orleans che lavora part-time come consulente informatico per il dipartimento di polizia cittadino. Quest’ultima occupazione prenderà all’improvviso una piega inaspettata.

Giovedì 27 giugno arriva il primo ospite della stagione. Si tratta del regista Pablo D’Ambrosi che presenterà uno dei casi cinematografici dell’anno: “Food for Profit” firmato da D’Ambrosi e Giulia Innocenzi. Documentario che mostra il filo che lega l'industria della carne, le lobby e il potere politico. Al centro ci sono i miliardi di euro che l'Europa destina agli allevamenti intensivi, che maltrattano gli animali, inquinano l'ambiente e rappresentano un pericolo per future pandemie. Il film sarà preceduto dal cortometraggio tedesco "Enjoy your meal" (2'30'') di Sofie Kienzle e Christian Manzke.

Venerdì 28 giugno sarà proiettato “C’è ancora domani”, il film rivelazione della stagione per la regia di Paola Cortellesi che ne è anche l’interprete assieme a Valerio Mastandrea. L’opera è un magnifico affresco della dura lotta di emancipazione delle donne. Il film ha vinto 6 David di Donatello.

Sabato 29 giugno è prevista la commedia “Un mondo a parte” di Riccardo Milani. Nel film Antonio Albanese e Virginia Raffaele cercano disperatamente di salvare una scuola di montagna destinata alla chiusura. La scuola pluriclasse, a causa del calo demografico particolarmente accentuato nelle aree interne e quindi per scarsità di nuove iscrizioni, sembra essere destinata alla soppressione.

Domenica 30 giugno andrà in scena un altro grande successo della passata stagione. Sarà proiettato “Cattiverie a domicilio” di Thea Sharrock con Olivia Colman. Nel 1922 a Littlehampton la routine di una piccola cittadina viene sconvolta da una serie di lettere anonime oscene e cariche di insulti, indirizzate a Edith Swan. È una donna devota, cristiana, la sua fama di rettitudine e impeccabilità morale la precede. Tutto il contrario della sua vicina di casa Rose Gooding, immigrata irlandese vivace, ribelle e anticonformista.

Il secondo appuntamento con gli autori è previsto invece per giovedì 4 luglio, quando il regista Gianluca Santoni presenterà "Io e il secco" insieme agli attori Francesco Lombardo e Swamy Rotolo. Il film, girato sui lidi ravennati l'estate scorsa, racconta la storia di Denni, un bambino di dieci anni molto legato alla madre Maria, stanco di vedere la donna maltrattata da suo padre. Prima del film sarà proiettato il corto "Katvoman" (7') del regista iraniano Hedi Sheibani, che ha vinto il premio dedicato alle scuole di cinema al festival "Corti da Sogni - Antonio Ricci" 2024.

Biglietto di ingresso per film italiani ed europei: 3,50 euro. Biglietto di ingresso per film non europei: 6,50 euro.