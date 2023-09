Torna il “Festival dei Cammini”: a Brisighella per riscoprire il turismo esperienziale

Il 23 e il 24 settembre appuntamento all’Ex Convento dell’Osservanza di Brisighella con la seconda edizione del Festival dei Cammini 2023, organizzato dalla Pro Loco di Brisighella in collaborazione con il Comune, gli Amici dell’Osservanza e le Associazioni dei Cammini.

Già nel 2019 e nel 2022 l’evento aveva riscosso un grande interesse e risvegliato la curiosità per un turismo di tipo esperienziale con attività all'aria aperta e la scoperta di percorsi, a volte poco conosciuti, all'interno di territori meravigliosi dal punto di vista naturalistico, storico, culturale, artistico e spirituale.

L'evento si svolgerà anche quest'anno nella suggestiva cornice del Convento dell'Osservanza di Brisighella, in Via F.lli Card. Cicognani, 37 con ingresso Via Masironi (vicino al centro storico e alla Stazione).

Tra le iniziative: escursioni, mostre, presentazioni di libri, musica, animazione, teatro e mercati.

In funzione un punto ristoro organizzato da GPA.

Programma delle due giornate di Festival

Sabato 23 settembre

Alle 14.30 apertura del Festival e ritrovo per la partenza della "Merenda nell'oliveta", organizzata da Cab Terra di Brisighella in collaborazione con Pro Loco e Città dell'Olio, su prenotazione presso Cab (tel. 0546/81103). In programma la visita di un Oliveto presso la Torre dell'Orologio di Brisighella con merenda in loco e cestino fornito da Cab. Possibilità di salire a piedi o con trenino panoramico.

Alle ore 17.00 ritrovo in Piazza Carducci per una visita guidata al Borgo a cura Pro Loco.

All'interno del Convento: Orto dei Frati e Chiostri.

Dalle ore16/16.30 inaugurazione della mostra "I Colori come Musica" dell'artista Tatiana Perdona' Malpezzi. Presentazione della mostra a cura del Cammino di Viae Misericordiae e dell'associazione Brassichella Vallis Hamonie. Presenti inoltre i Tavoli di presentazione Cammini, mercati, laboratori per bambini, punto ristoro a cura GPA e buona musica con il chitarrista Carlo Calderano.

Alle ore 18.00 nella Chiesa dell'Osservanza Santa Messa celebrata dal nuovo Parroco, appena insediato, Don Marco Ferrini.

Alle ore 20.30 la Chiesa dell'Osservanza ospiterà il Coro Città di Ala (Canti alpini e di montagna). Evento a cura del Gruppo Alpini di Brisighella "Sirio Baldi". Alle 20.00 saluto delle autorità ed esibizione del Coro. Prima e dopo il concerto sarà possibile gustare il vin brulé degli alpini. Ingresso offerta libera a favore del Comune di Brisighella, colpito dalle frane dovute agli eventi alluvionali di maggio.

Domenica 24 settembre

Ore 9.00 apertura Festival.

Ore 10.00 Camminata sui colli e nel Borgo con visita ad alcune attività del centro storico.

Ore 9.00 e 11.00 Sante Messe nella Chiesa dell'Osservanza.

Ore 10.00 saluto delle autorità e apertura lavori con presentazione dell’Associazioni Cammini.

Ore 11.45 visita guidata alla Chiesa dell'Osservanza e al Convento con gli Amici dell'Osservanza.

Dalle ore 11.00 apertura punto ristoro GPA.

Nel pomeriggio dalle 14.30 musica con Cecilia e i Cloruro di Sodio.

Ore 14.30 partenza per una passeggiata nel Sentiero dell'olio, su prenotazione, con degustazione di prodotti tipici all'arrivo.

Dalle ore 15.00 nel Refettorio del Convento (Cenacolo) presentazione del libro "Sale di pietra" di Federica Baroncini.

Alle ore 16.00 "Donne con lo zaino - vite in cammino" a cura Patrizia D'Antoni e Raffaella Gambardella. Dialogherà con le autrici Anna Borsarelli.

Alle 17.00 "Cammini d'Italia", presentato da Monica Franco.

Dalle ore 17.00 all'interno della Chiesa, proiezione di un viaggio a cura di Cammino di S. Antonio e alle ore 18.00 “Il Buon Cammino”, frammenti della Commedia con Giovanni Tonelli e Giorgio Mazzotti alla tastiera.

Alle ore 18.30 nel Sala del Refettorio (Cenacolo) intervento musicale de "L'ensemble a pizzico" della Scuola di Musica Masironi.

Nel Parco Osservanza "Orto dei Frati" punto ristoro organizzato dalla GPA.

Chiusura Festival alle ore 21.00.

Per maggiori informazioni contattare:

Pro Loco - 0546 81166

www.brisighella.org