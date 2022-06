Torna il laboratorio teatrale “Estate sul palcoscenico”

L’associazione Amici della Capit promuove anche quest’anno il tradizionale laboratorio dedicato agli studenti di età dai 7 ai 17 anni, condotto dal regista Alessandro Braga. Il laboratorio (suddiviso in due gruppi) attraverso lo sviluppo dell’affiatamento e dell’integrazione, è finalizzato allo studio del testo da tradurre in una performance teatrale. I due gruppi saranno suddivisi in incontri a cadenza settimanale, dal 16 giugno (con orari 18.00/19,30 e 20.30/22.00) fino al 21 luglio, in vista dello spettacolo finale. Informazioni ed iscrizioni presso Capit Ravenna, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30. Tel. 0544/591715, mail: info@capitra.it.