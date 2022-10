Torna il "Lugo Vintage Festival": cinema, musica, vintage, motori e forum

Sara? un’edizione che unisce la moda del passato a quella del futuro quella in programma il 15 e 16 ottobre per il LUGO VINTAGE FESTIVAL nel centro storico di Lugo con il patrocinio del Comune: la kermesse dedicata alla cultura vintage prevede eventi che parleranno di cinema, moda, musica e motori. Per il sindaco Davide Ranalli questa è: "Un'edizione del Lugo Vintage Festival che si caratterizza anche come un modo, per questa città, di ritessere una trama con il proprio passato. E, in questo senso, il famoso episodio de La Riffa nel film Boccaccio '70 è un fatto caratterizzante di Lugo. In queste giornate, attraverso un programma di qualità, Lugo vuole essere anche un luogo di attrazione per i giovani e per un pubblico di diverse generazioni perché lo sguardo al passato non è mai fermo ma si proietta al futuro. In questo senso il programma de La Riffa 60° è molto interessante per la ricerca che c'è dietro la proposta. Sottolineo infine che il vintage a Lugo si caratterizza per la professionalità di chi espone ed è sempre di più, a livello nazionale, un festival di altissima qualità”.

Per Ilaria Laghi, referente organizzativa del festival: "La parola chiave di questa edizione è divertimento perché abbiamo costruito un programma che mette al centro il vintage ma ci permette di fare festa attingendo a elementi del passato della città, senza nostalgia ma guardando al futuro. L'aspetto che ci fa più piacere è che tutta Lugo si muove e tante attività scelgono di interpretare in modo personale il fatto che in quei giorni c'è il Vintage festival. Anche per questo fine settimana abbiamo circa 300 espositori in due giorni, praticamente due chilometri lineari di banchi; il 30% di questi arriva da Ravenna e provincia e il 70% da tutto il resto d'Italia".



Alle Pescherie della Rocca avranno luogo la maggior parte degli eventi culturali. In particolare La Riffa 60° – promosso da Lugo Music Festival aps in collaborazione con 12 Pollici Social Club aps.



Si parte giovedi 13 con l’anteprima (solo su invito) de LA RIFFA 60° alle Pescherie. Si proseguirà poi nei giorni successivi con, proiezioni, forum, talk musicali ed esposizioni di motori e auto d’epoca, arricchiti da un’importante mostra con gli scatti inediti di Sophia Loren a Lugo (foto archivio Paolo Guerra): ricorrono infatti i 60 anni da quando fu girato a Lugo l’episodio La Riffa del film Boccaccio 70, per la regia di Vittorio de Sica.



Sabato dalle 15.30 l’iniziativa a cura di 12 Pollici aps “Generazione LP” ovvero in regalo un vinile 45 giri a tutti gli under 18, presso Flexi Dischi (al fine di sensibilizzare i giovani alla musica che si tocca). E alle 18.00 alle Pescherie la presenza di Massimo Oldani, voce illustre di Radio Capital che parlerà della sua collezione di vinili, con aneddoti riguardanti la sua passione per la musica Soul. A seguire per l’occasione sabato sera dalle 20 si terra? “La Riffa Vintage Party” (dress code anni 60-70) e DJ set in vinile (funky disco) e live sax con Alessandro Scala.

Domenica grande giornata di Esposizioni con moto vintage, vespe, mosquitos (in collaborazione con Vespa Club Romagna) e proiezioni dell’episodio La Riffa a cura di Lugo Music Festival e, per non dimenticare, la Giostra d’epoca con tiro a segno! Il Vintage Festival parla anche di futuro con l’evento BACKSTAGE: DALLA RICERCA ALL’ABITO, piazza Trisi si trasformerà in un Archivio a cielo aperto.Uno tra i più rilevanti brand della moda italiana ha scelto di donare parte dell'archivio a Quid Impresa Sociale Onlus.

Grazie alla donazione di migliaia di capi, sarà possibile una vendita straordinaria al fine di finanziare la formazione e l'inserimento lavorativo di donne con un trascorso di fragilità in Quid. In occasione del Vintage Festival questi capi verranno per la prima volta esposti e torneranno a nuove strade e ai guardaroba di chi sceglierà di supportare questo progetto. Questa importante collaborazione testimonia come il VINTAGE assuma sempre di piu? un ruolo fondamentale all’interno dell’ecosistema moda e come capi del passato possano ispirare direttamente i capi del futuro. Sabato orario aperitivo con Dj Max in “Disco Remake” e domenica 15 con Lorenz in “Vinylmania-il suono a 33 giri” a cura de La Birreria e Mr.Crepes .

Il consueto vintage market VINTAGE PER UN GIORNO conta oltre 300 espositori da tutta Italia con abbigliamento, oggettistica, modernariato, ceramiche e galleria dedicata ai vinili attende il pubblico a Lugo sabato 15 ottobre dalle ore 10 alle ore 20 e domenica 16 ottobre dalle ore 10 alle ore 19 (ingresso libero).

Per info: vintageperungiorno.com