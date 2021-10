Torna in centro il mercato dei prodotti agricoli locali

Prezzo non disponibile

Riprende sabato 16 ottobre il mercato dei prodotti agricoli locali freschi e trasformati “Spesa in Campagna” organizzato da Cia-Agricoltori Italiani Romagna. Si svolge a Ravenna, a Porta Adriana (ingresso di via Cavour) dalle 8.30 alle 13. Il mercato “spesa in campagna” sarà presente il 1° e il 3° sabato di ogni mese. Fino alla fine del 2021 le date sono: 16 ottobre, 6 novembre, 20 novembre, 4 dicembre e 18 dicembre.

Le proposte di prodotti delle aziende locali sono varie: a fare compagnia all’ortofrutta anche i prodotti connessi al florovivaismo, poi vini e olio, quest’ultimo delle colline di Brisighella. Un appuntamento che è diventato punto di riferimento per agricoltori, cittadini e turisti. Freschezza, stagionalità e prossimità, le parole d’ordine.