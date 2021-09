Torna in versione natalizia lo show di circo contemporaneo "Alis"

Arriva a Ravenna dal 3 al 5 dicembre lo spettacolo di circo contemporaneo Alis, della compagnia Le Cirque World’s Top Performers. Alis torna in versione natalizia per il Christmas tour della compagnia circense. Lo show andrà in scena per tre serate al Pala De Andrè con biglietti a partire da 28 euro.