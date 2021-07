Torna l'arena di paglia: la raccolta delle balle al tramonto si fa a ritmo di valzer

Tornano le balle di paglia di Primola Cotignola, e con loro la raccolta delle balle, un rito che si ripete ogni estate dal 2009, interrotto solo lo scorso anno per cause di forza maggiore. Sabato 3 luglio alle 18 ci si troverà in un campo di grano di via Peschiera (vicino all'incrocio con via Ponte Pietra, a Cotignola), per caricare sui carri le balle necessarie ad allestire l'Arena.

Il lavoro sarà preceduto dal valzer di Stefano Bandoli e dalla presentazione del libro di Federico Savini Il Liscio - Antropologia musicale dei romagnoli a ritmo di zum-pa-pà (Tutte le Edizioni). A seguire la raccolta delle balle, per la prima volta al tramonto. La partecipazione è libera. Si consigliano guanti e abbigliamento adeguato.

La rassegna di quest'anno si intitola "Fuori dalle balle" e toccherà tre luoghi differenti, tutti a Cotignola: i primi due appuntamenti saranno al Parco Atria (venerdì 9 e sabato 10 luglio); ci si sposterà poi all'Arena (22, 23, 29, 30, 31 luglio e 1 agosto) e infine in piazza Vittorio Emanuele II (3, 4, 5 settembre).