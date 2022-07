Torna la grande Musica alla Abbazia di Valsenio

Dopo il successo dello scorso anno, con la Chiesa gremita di pubblico per lo Stabat Mater di Pergolesi diretto dal Maestro Paolo Olmi la grande Musica torna nella Abbazia di Valsenio, Chiesa di grande importanza e fascino fondata dai Benedettini intorno all'anno 1000.

La Cooperativa Emilia-Romagna Concerti, infatti, in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Pro Loco e l’Amministrazione Comunale di Casola Valsenio hanno organizzato due interessanti Concerti che avranno luogo il 24 luglio e il 31 luglio, sempre di domenica alle 18:30.

E’ stata data attenzione ai giovanissimi musicisti italiani emergenti e quindi il primo concerto vedrà l’esibizione di Ludovico Portarena, violinista, ed Elia Portarena, chitarrista, entrambi già molto attivi nelle sale da Concerto Italiane ed europee. Il loro programma comprenderà musiche di Paganini, Sarasate, Wieniawsky e Piazzolla.

Il 31 luglio invece sarà la volta del violinista diciottenne Mattia Pagliani, che può essere considerato "figlio d'arte" in quanto suo padre Stefano Pagliani è un famoso violinista, per parecchi anni Primo Violino di Spalla nell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano.

Mattia eseguirà un programma breve ma molto denso con musiche di Bach, Paganini, Shostakovich e Milstein.

I biglietti per i Concerti, al prezzo di 5 euro e ridotti a 1 euro per bambini sotto i 14 anni, sono in vendita presso l'ufficio Turistico di Casola Valsenio (0546.73033) il venerdì e sabato dalle 9:30 alle 12:30

oppure alla mail proloco.casolavalsenio@gmail.com

oppure su www.vivaticket.com.

oppure il giorno del concerto presso l'Abbazia a partire dalle ore 17:30.

Per info erconcerti1@yahoo.it