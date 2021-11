Torna “La Voce Artistica”: la 13esima edizione sarà dedicata a Dante e al Mediterraneo

Prezzo non disponibile

Da giovedì 18 a domenica 21 novembre, il Teatro Alighieri di Ravenna ospita la XIII edizione del convegno internazionale di foniatria e logopedia “La Voce Artistica”, che ha cadenza biennale.

La rassegna, che ha come curatore scientifico Franco Fussi, come responsabile artistico Albert Hera ed è organizzato da Ravenna Incoming con la compartecipazione dell’assessorato alla cultura del Comune, abbina una corposa partecipazione di medici ed esperti scientifici, provenienti da ogni parte del mondo, alla presenza come dimostratori di cantanti, attori e vocal coach di enorme fama.

Il tema base di questa edizione sarà il Mediterraneo, come filo conduttore di stili ed espressioni vocali diverse ma in qualche modo apparentate fra loro. “Un mare che raccoglie la voce di tante culture, un focus che abbina il senso di contatti millenari a quello di una solidarietà sempre più necessaria”, sottolinea il dottor Fussi.

Oltre ai numerosi appuntamenti di approfondimento vocale e musicale, l’evento avrà come sempre un fondamentale valore scientifico, con diversi temi affrontati dalle relazioni dei professionisti presenti: fra questi, una sessione sullle problematiche della voce negli insegnanti e nei bambini e una su riabilitazione e didattica del canto moderno e teatrale. Una ulteriore sessione del programma sarà dedicata a Dante, in occasione del settecentesimo anniversario della morte, con grandi interpreti di prosa e di vocalità cantata.