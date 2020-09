Torna “MusNic” nel pomeriggio di sabato con il Rione Verde

Riecco “MusNic”, la nuova iniziativa nata in seno al Rione Verde che animerà il Parco Tassinari di Via Cavour a Faenza dal tardo pomeriggio di sabato prossimo 5 settembre, in concomitanza con “Made in Italy 2020”, la mostra-mercato della ceramica nelle piazze del centro cittadino.

Musica e picnic nello splendido parco incastonato nel cuore del centro storico con ingresso proprio davanti alla sede del Rione di Porta Montanara, che ancora una volta, dopo il successo delle scorse settimane, ha chiamato al suo fianco lo scultore Giorgio Palli, i ceramisti Sandra Sangiorgi e Maurizio Mengolini, il gruppo musicale “Sorci verdi and Friends”, I Dolciniani, l’Anmic, SìStareInsieme, il Servizio Ambiente e Manutenzione aree verdi del Comune di Faenza.

Anche sabato prossimo saranno I Dolciniani ad aprire la manifestazione alle 17 con acqua, fuoco e colore; a seguire Giorgio Palli porterà i più piccoli, ma anche i più grandi, a “Vivi la fiaba”.

Alle 18.30 entreranno in scena gli sbandieratori e i musici Under 15 del Rione Verde con le loro spettacolari esibizioni; subito dopo è in programma un “open day”, dove i giovanissimi intervenuti potranno provare gli strumenti degli alfieri bandieranti, ricevendo un gelato in omaggio.

Momento attesissimo quello del picnic, che scatterà alle 19 sulle balle di paglia con il cestino contenente pasta fredda con pomini e pancetta; pollo, radicchio, verza con crostini di pane aromatizzato e torta di pesche.

Infine, dalle 20 e fin oltre il tramonto, ci sarà la musica dal vivo dei “Sorci verdi and Friends”.

Per tutta la durata di “MusNic” saranno in esposizione opere in ceramica di Sandra Sangiorgi e di Maurizio Mengolini, in omaggio a “Made in Italy 2020”.

“MusNic” donerà a coloro che arriveranno al Parco Tassinari di Via Cavour l’opportunità di godere della bellezza di un’oasi di verde in semplicità e in serenità, un’occasione per vivere momenti piacevoli fra grandi e piccini, ragazzi e famiglie.