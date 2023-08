Torna “Sport in Unione”: un pomeriggio tra food truck e attività motoria

Terza edizione delle giornate all'insegna dello Sport nei Comuni dell'Unione della Romagna Faentina: le Associazioni proporranno attività e dimostrazioni, dando informazione sui corsi che sono in procinto di partire a famiglie, bambini, ragazzi, adulti, anziani che potranno gratuitamente "provare" nell'arco della giornata tutte le attività sportive.

A Brisighella l'iniziativa si terrà sabato 2 settembre dalle ore 15.00 alle 20.00 al Centro Sportivo "M. Montaguti" in via Canaletta di Sarna, dove si potranno sperimentare tantissime attività. A chi proverà almeno cinque sport diversi verrà dato a fine giornata un regalo da ritirare allo stand AIDO. Il programma prevede la premiazione dell’associazione "GPA - Gruppo podistico amatori" per i suoi 50 anni di attività alle 18:00. Per tutta la durata dell’evento saranno presenti il food truck della pizzeria "Il Girasole" ed il gelato di Linus Ice. I partecipanti sono invitati a portare con sé la propria bicicletta, per sfruttare pienamente le opportunità offerte dallo “Sport in Unione”.

L'iniziativa è organizzata dal Comune di Brisighella e dall’Unione della Romagna Faentina, con la collaborazione dell'associazione AIDO, l’Associazione Nazionale Alpini "Sirio Baldi" e di tutte le associazioni sportive del territorio che ogni anno partecipano attivamente per festeggiare insieme lo sport in tutte le sue forme: Brisighella Val Lamone Calcio, Diamante Torelli (Ginnastica Ritmica), CSEN - Laura Soglia (Ginnastica Artistica), Gruppo Scout Agesci Valdilamone 1, Ginnastica Dinamica Militare, Judo Brisighella, Brisighella in Bici, ASD Tosco-Romagnola, ASD Bikers Fognano, Val Lamone Volley, Basket Tre Colli, Tennis Tre Colli, Natural Healing Yoga.