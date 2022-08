Torna "Un’Estate Diabolika": 5 mostre per celebrare il Re del Terrore

Nella Sala Rubicone dei Magazzini del Sale di Cervia, in via Evangelisti domenica 21 agosto, alle ore 19, si tiene l'inaugurazione della XIII edizione di "Un’Estate Diabolika", una rassegna composta da 5 mostre che possono essere visitate fino al 31 agosto, dalle 20.30 alle 23. All'inaugurazione segue alle ore 20,45 la Cena Diabolika presso il ristorante Re Sale in via Roma 85 al costo di 35 euro.

Per presentare i materiali esposti, all’inaugurazione, ci sono il pittore Giuliano Trombini, Alessandro Forni presidente dell’associazione Menocchio responsabile della manifestazione, Paolo Forni, curatore delle mostre ed inoltre Vito Mastrorocco presidente dell’associazione Amici del Vittorioso, presente anche quest’anno alla manifestazione con materiali del glorioso periodico.

Le 5 mostre in programma celebrano vari aspetti del fumetto di Diabolik e di altri "fumetti neri". Si parte con i "I 60 anni di Diabolik": sono trascorsi già 60 anni dall’uscita del primo numero di Diabolik che ha creato il genere dei fumetti neri e che costituisce un’autentica icona.

Quest'anno si celebrano anche "I 100 anni di Angela Giussani", un ricordo della creatrice di Diabolik nata 100 anni fa e introdotta nel mondo dell’editoria dal marito Gino Sansoni con il quale si era incontrata a Cervia. Viene analizzata la sua attività di testimonial per i prodotti pubblicizzati sul Vademecum della sposa.

Terzo capitolo riguarda poi "I 110 anni di Fantômas". Il ruolo del personaggio francese e degli altri grandi ladri nella creazione di Diabolik. Si continua con "I disegnatori dell’Astorina: Enrico Rallo". Presentazione dell’autore siciliano che ha partecipato alla realizzazione di molti Diabolik e che ha firmato le matite della storia Contro un fantasma nonché la sua produzione per la mitica rivista Horror che otterrà nel 1972, il premio Yellow Kid di Lucca Comics. Enrico Rallo è l’autore del disegno della locandina della manifestazione.

Infine, un "Omaggio a Diabolik e ai fumetti Neri di Giuliano Trombini". Il pittore ferrarese interpreta i protagonisti del fumetto nero facendoli rivivere. Per molti visitatori saranno un piacevole ricordo, per altri una scoperta, visto che in edicola non compaiono più da moltissimi anni.

Le mostre, introdotte da pannelli esplicativi, molti fumetti e alcuni gadget, permettono di ricreare l’atmosfera dei fumetti neri ed il loro evolversi. Tra le curiosità la maschera originale del film Fantômas 70, la locandina che gli edicolanti dovevano esporre per promuovere i giochi in busta dell’Astorina, i gettoni e le figurine dei giochi in busta dell’Astorina.