Torna "Visioni Fantastiche": tra laboratori e proiezioni, anche il maestro dell'animazione Michel Ocelot

La terza edizione del Festival “Visioni Fantastiche – Cinema per le scuole e il territorio” torna a Ravenna dal 3 al 13 maggio e si terrà in due importanti location: al Cinema Mariani e al Museo d’Arte della città. Il festival cinematografico, totalmente gratuito per il pubblico previa iscrizione delle classi (tramite gli e le insegnanti) o delle singole persone, desidera offrire agli alunni, alle alunne e al personale docente il meglio del cinema fantastico contemporaneo, in una prospettiva didattica creativa e molteplice: attraverso le proiezioni, i dibattiti a proposito dei film, le attività delle giurie, gli incontri con gli autori, i laboratori pratici e le masterclass condotti da formatrici e formatori specializzati come i docenti Piero Di Domenico, Monica Manganelli e Luca Magi, per citarne solo alcuni, i partecipanti e le partecipanti vivranno un’esperienza artistica e formativa unica, con un’attenzione particolare per pratiche e temi inclusivi. Queste attività sono pensate soprattutto per un pubblico di studenti, studentesse e docenti, a partire dalle scuole dell’infanzia fino all’Università. Le masterclass, le sezioni Anteprime Fantastiche e Omaggio al Maestro sono comunque aperte a tutte le spettatrici e a tutti gli spettatori.

"Dopo circa due anni di vuoto, dovuti alla difficoltà che le istituzioni hanno avuto a rimettersi in moto a causa della pandemia, torna a Ravenna il festival dedicato a tutte le scuole della provincia e non solo. La terza edizione di Visioni Fantastiche - afferma Franco Calandrini, direttore artistico del festival - propone tantissime novità, a partire dallo spostamento di tempo e di luogo: si sposta a ridosso dell’estate e occupa due delle sedi più prestigiose del territorio: il Cinema Mariani, salotto della città che tanto ha contribuito a riportare il cinema in centro, e il MAR che certo non ha bisogno, almeno per noi ravennati, di presentazioni”.

“Difficile pensare o sperare in qualcosa di meglio, eppure qualcosa di ancor più importante è successo: come ospite d’onore nell’ambito della sezione Omaggio ai Maestri, avremo Michel Ocelot, uno dei più importanti autori di cinema d’animazione dei questo secolo e del precedente, che con i suoi cortometraggi ha stregato grandi e piccoli di ogni parte del mondo, che con Dililì a Parigi ha ricevuto premi e riconoscimenti internazionali nei principali festival internazionali e che da noi presenterà il suo ultimo capolavoro Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse. Saranno dieci giorno Fantastici - conclude Calandrini - ne siamo certi e che avranno una ribalta nazionale in quanto il Festival ha siglato un accordo con We Short, il portale per eccellenza votato alla promozione dei cortometraggi che, dopo aver inserito in piattaforma una sezione di corti derivata dal Sundance Fiilm Festival, aggiungerà una sezione dedicata a Visioni Fantastiche, tutto visibile (come tutto il resto del programma) gratuitamente, in piattaforma o sala che sia. Vi aspettiamo”.

Michel Ocelot: l'anteprima nazionale del suo ultimo film “Il Faraone, il selvaggio e la principessa”

Visioni Fantastiche apre la sua terza edizione con un ospite di grande spessore: Michel Ocelot, Maestro del cinema di animazione, che sarà a Ravenna sabato 6 e domenica 7 maggio. Ocelot, invitato nell’ambito della sezione Omaggio ai Maestri, presenterà al cinema Mariani proprio il suo ultimo film Il Faraone, il selvaggio e la principessa, seguito da Principi e Principesse. Tra i suoi cortometraggi più conosciuti si ricordano Les trois inventeurs (British Academy Film Award 1980 per il miglior film d'animazione) e La légende du pauvre bossu (César 1983 per il miglior cortometraggio d’animazione). È nel 1998 che il grande pubblico scopre Michel Ocelot, grazie al successo di pubblico e critica del suo primo lungometraggio Kirikù e la strega Karabà, sorprendente epopea africana, densa, fiabesca e magica, al contempo antica e giovanissima come il suo protagonista. Il suo ultimo lungometraggio, Il Faraone, il selvaggio e la principessa (2022), composto da tre racconti molto diversi tra loro e distribuito da Movies Inspired, uscirà a Ravenna in anteprima nazionale, il 6 maggio al Cinema Mariani.