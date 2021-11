Tornano i "Corti da Sogni": tre giorni dedicati al meglio del cinema internazionale

Il festival Corti da Sogni – Antonio Ricci propone un’inedita versione autunnale per tutti gli amanti del cinema. La 22esima edizione del festival, organizzata in collaborazione con il Comune di Ravenna – assessorato alla Cultura, si svolgerà in tre giornate dal 22 al 24 novembre al cinema Mariani, in via Ponte Marino a Ravenna. Si potrà ammirare il meglio della produzione internazionale e saranno proposti due eventi speciali fortemente legati al territorio.

Le proiezioni (ingresso a 5 euro) prenderanno il via lunedì 22 novembre alle 20,30 con i cortometraggi in concorso e la presentazione in anteprima del cortometraggio “2020: nascita e morte di un virus” di Edo Tagliavini; il festival proseguirà il 23 novembre sempre con proiezioni dalle 20,30, mentre nella giornata conclusiva di mercoledì 24 novembre, il programma prevede il via alle 18 con la proiezione dei corti in concorso e l’evento speciale “Il lato oscuro della luna”, in collaborazione con la libreria Momo. A seguire, dalle 20,30, si svolgerà la serata finale del festival e la premiazione dei vincitori.

La 22esima edizione presenta tre categorie in concorso: Sogni Fiction (riservata ai corti internazionali) e le tradizionali Premio Giuseppe Maestri (opere di animazione) e Made in Italy (destinati ai cortometraggi italiani). I cortometraggi giunti alla fase finale del festival sono 29 provenienti da Iran, Colombia, Canada, Francia, Germania, Russia, Usa, Taiwan, Australia e Italia.

La nutrita schiera di corti italiani mostra che il lockdown e la successiva emergenza non hanno del tutto fermato la produzione cinematografica nazionale, anzi il mondo del cortometraggio continua a esprimere una forte vitalità e nei corti giunti alla fase finale potremo vedere interpretazioni di importanti figure del cinema italiano: da Violante Placido ad Alessandro Haber, ma anche l’emergente Ludovico Tersigni (protagonista delle serie tv “Summertime” e “Skam Italia” e nuovo volto di X-Factor) e l’affermato Alessio Boni.

“Le novità del 2021 non finiscono, dopo l’edizione estiva all’arena del Sole di Lido di Classe, il festival sperimenta una versione autunnale al cinema Mariani di Ravenna, luogo di riferimento per il cinema di qualità in città – commentano gli organizzatori del circolo Sogni -. Ci eravamo salutati lo scorso 26 giugno dopo 8 giorni di cinema sotto le stelle, torniamo ora in una sala cinematografica con un’edizione concentrata in appena tre giorni, suddivisi in tre categorie di concorso: le tradizionali Made in Italy (riservata al cinema italiano) e Premio Giuseppe Maestri (corti d’animazione), a cui si aggiunge Sogni Fiction (riservata al cinema internazionale). Il festival è realizzato in collaborazione con il Comune di Ravenna – assessorato alla Cultura e con la Uicc e con il fondamentale appoggio della società Cinemaincentro, che gestisce il cinema Mariani, e ha reso possibile la realizzazione del festival con una disponibilità e generosità che vogliamo assolutamente sottolineare. Si amplia inoltre il panorama delle realtà con cui il circolo Sogni collabora; la 22esima edizione coinciderà con l’organizzazione di un evento speciale con la libreria per ragazzi Momo. Grazie a un progetto ideato da Sara Panzavolta: un gruppo di giovani lettori si è trasformato in una squadra cinematografica per portare sullo schermo il testo ‘Il lato oscuro della luna’ scritto a quattro mani da Fabio Geda e Marco Magnone (autori di “Berlin”, serie letteraria cult per i giovanissimi)”.

“Anche quest'anno torna il Festival Corti da Sogni e lo fa in una veste rinnovata. Coniugando registri, generi e linguaggi diversi, cortometraggi provenienti da tutto il mondo e produzioni vicinissime al nostro territorio, il Festival nel corso delle sue edizioni ha saputo conquistare l'affetto e la fedeltà di un pubblico sempre più ampio e appassionato. Il Comune di Ravenna - afferma l'assessore alla Cultura Fabio Sbaraglia - è felice di confermarsi al fianco di questa feconda esperienza che quest'anno, approdando alla sua ventiduesima edizione, si conferma come una delle più longeve del nostro panorama culturale”.

Il programma

Lunedì 22 novembre (dalle 20,30)

Evento speciale: “2020: nascita e morte di un virus”. Il regista Edo Tagliavini sarà presente in sala. In concorso: The Ribbon di Jonathan Galland, Un piano perfetto di Roberto Archenza, Autumn di Greta Benkelmann, Bataclan di Emanuele Aldrovandi, 27-mar-20 di Alessandro Haber, The Seine’s tears di Yanis Belaid, Eliott Benard, Nicolas Mayeur, Etienne Moulin, Hadrien Pinot, Lisa Vicente, Philippine Singer, Alice Letailleur, Catarina di Amstutz Roch, Tropicana di Francesco Romano, The Blue Bed di Aireza Kazimipour e Knitting Club for Men over 40 di Egor Gavrillin.

Martedì 23 novembre (dalle 20,30)

In concorso: 90% di Jerry Hoffmann, Mooozart di Piero Tonin, Vegetariani di Marco Mazzone, The shadow of your smi di Carlos Ospina, Niente di glamour Giovanni Conte, Migrants di Hugo Caby, Antoine Dupriez, Aubin Kubiak, Lucas Lermytte, Zoé Devise, Revenge Room di Diego Botta, Among Humans di Caren Wuhrer, Palla di pelo di Giovanni Roviaro, C-section di Mehrshad Kheradmandi, Painting by numbers di Radheya Jegatheva, Il pesce toro di Alberto Palmiero, Freedom di Tsao, Yun-Yao e Out of joint di Wiebke Beker.

Mercoledì 24 novembre (dalle 18)

In concorso: Rutunn’ di Fabio Patrassi, All About Girls, Nonno Matteo di Fabio Terica e Juan Pablo Etcheverry. Evento speciale: “Il lato oscuro della luna”.

Dalle 20,45 corti in concorso: Dream di Majid Sabri, B-52 di Flavio Nani e Psycho di Mostafa Davtalab. A seguire roiezione e premiazione dei cortometraggi vincitori delle sezioni in concorso. Conduce la serata di premiazione il giornalista Alberto Mazzotti.