Tornano le cene-concerto a Monte Brullo: sul palco Nomadi, Mal e Cugini di Campagna

Torna la rassegna "Cena & Concerto" al Club Monte Brullo di Faenza che, anche quest'anno propone una serie di live con i grandi protagonisti della musica italiana. Si parte mercoledì 20 aprile con il Gallo Team guidato dal bassista di Vasco Rossi, Gallo Gollinelli, accompagnato alla chitarra dal mitico Cristian 'Cicci' Bagnoli e da un quartetto di storici rockers che vede alle tastiere il faentino Fabrizio Foschini (Stadio, Gianni Togni e Ivan Graziani). Il 24 aprile torna Anno Zero Party con Bodam Project e Mei, mentre il 1° maggio alle 12.30 suonerà il duo di musica popolare delle Emisurela con le sorelle Anna e Angela De Leo, vincitrici del contest Il Liscio nella Rete, per presentare la figurina del calciatore partigiano Bruno Neri.

La rassegna poi prosegue il 25 maggio con uno speciale dedicato a Faenza Rock e il nuovo live dei Nomadi previsto per mercoledì 8 giugno, con la storica band di Beppe Carletti che festeggia quest’anno in grande i suoi 60 anni di attività e un disco che celebra la storia del gruppo. Il 22 giugno ci sarà poi un Festival Beat speciale con Mal dei Primitives e il grande Gian Pieretti. Tra gli eventi estivi da segnalare il 6 luglio l’arrivo dei Cugini di Campagna e il 20 luglio il grande ritorno del fondatore dei Matia Bazar, Carlo Marrale, insieme alla grandissima voce di Silvia Mezzanotte. Per informazioni e prenotazioni: 338.8811963 e 349.4461825