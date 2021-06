Tornano le Passeggiate con gusto: tre itinerari per un’estate di cultura

Torna per l'estate 2021 l'iniziativa "Passeggiate con Gusto - Visite insolite alla scoperta di Ravenna" promossa dalla guida turistica abilitata Cristiana Zama. In programma 9 appuntamenti che si terranno a partire da venerdì 18 giugno. Tre itinerari di un'ora e mezza, con partenza alle ore 19.00, che si snodano in esterno per le vie di Ravenna, comprendendo ciascuno una porta e la torre della città, alla scoperta di particolari nascosti, dettagli inusuali e storie insolite e che si concludono alle 20.30 con un apericena nei giardini e dehors dei locali ravennati.



Calendario: venerdì 18 giugno itinerario 1: Porta Nuova venerdì 25 giugno itinerario 2: Port'Aurea venerdì 2 luglio itinerario 3: Torre Comunale venerdì 9 luglio itinerario 1: Porta Nuova venerdì 16 luglio itinerario 3: Torre Comunale mercoledì 4 agosto itinerario 2: Port'Aurea venerdì 13 agosto itinerario 3: Torre Comunale venerdì 20 agosto itinerario 2: Port'Aurea mercoledì 25 agosto itinerario 1: Porta Nuova

Itinerari: 1. Porta Nuova Percorso: Ritrovo alla Darsena, sottopasso della Stazione, viale Farini, via di Roma con gli edifici che vi si affacciano tra cui Chiesa di Santa Barbara, Basilica di Sant'Apollinare Nuovo, Chiesa di San Salvatore ad Calchi, Teatro Rasi, Basilica di Santa Maria in Porto, Porta Nuova, mura. Locale: Chalet

2. Port'Aurea Percorso: Ritrovo a Port'Aurea, mura, Seminario, Palazzo Farini, Palazzo della Torre, Palazzo Rasponi "del cavaliere", Palazzo Prandi, Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo, mura, Torre Zancana, Chiesa di Santa Maria del Torrione, Fontana Ardea Purpurea. Locale: Osteria n.10

3. Torre Comunale Percorso: Ritrovo alla Torre Comunale, Palazzo Grossi, Casa Melandri, Mercato Coperto, Casa Matha, Chiesa di San Michele in Africisco, Palazzo Rasponi del Sale, Chiesa di Santa Maria del Suffragio, Monte di Pietà, Battistero degli Ariani, Muro di Drogdone, Chiesa di Santo Spirito, Casa Maioli, Casa delle Marionette, Teatro Vecchio, Palazzo Cavalli, Palazzo Gamba. Locale: Passo Carraio Biobistrot

Le visite, rivolte ad un massimo di 20 persone, saranno effettuate rispettando i protocolli Covid-19 e con l'ausilio di radioguide per il mantenimento del distanziamento sociale. Il costo di 19 Euro a persona include la visita, il noleggio delle radioguide e l'apericena. La prenotazione è obbligatoria e va effettuata anticipatamente tramite la piattaforma eventbrite.it, dove è possibile trovare la scheda di ogni appuntamento effettuando la ricerca geolocalizzata per Ravenna, sul portale ravennawelcome.com oppure contattando direttamente la guida. Per informazioni contattare Cristiana Zama - cell. 338.8246038 - email: czama@libero.it